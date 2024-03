Nina Badrić emotivnom se objavom prisjetila voljene osobe: 'Nedostaješ mi, sve je bilo lakše s tobom'

Hrvatska glazbena diva Nina Badrić (51) na Instagram storyju je objavila fotografiju svog oca Sime povodom Dana očeva. Nina je oca izgubila od posljedica srčanog udara 2014. godine, a pjevačica ga se nerijetko voli prisjetiti na društvenim platformama. U najnovijoj objavi otac spremno pozira za fotografiju dok u ruci drži životinjski povodac.

- Nedostaješ mi za sve što život nosi. Sve je lakše bilo s tobom. Volim te tata - u emotivnom obraćanju napisala je pjevačica i misao zapečatila srcem. Badrić nerijetko govori o posljedicama koje je očev odlazak ostavio na nju, a prilikom prošlogodišnjeg Dana očeva se detaljno osvrnula na njegov gubitak, te koliko ju je obilježio.

- Čvrsto vjerujem da je moj tata na boljem mjestu i da od sada u životu imam najvećeg anđela koji će me paziti i čuvati. Ako bih vjerovala da je ovo jedini život, bila bih dosta neispunjena i nesretna osoba. Tješi me činjenica da je jedino sigurno kad se rodiš da ćeš i umrijeti. Smrt je sastavni dio života, jedino što je sigurno. Nikad ne možeš biti spreman za taj dan, nikada ne možeš biti veliki i odrastao za takav gubitak. Roditelj je roditelj. Jednostavno svako tko je prošao zna o čemu pričam. Samo se dogodi praznina za koju sumnjam da će ikada nestati. Moj tata želi da sam sretna i nasmijana. To su bile njegove želje za moj nedavni rođendan. Znam i da on ne želi da bilo tko plače i tuguje za njim, već da treba da se radujemo svakom trenutku i ja ću mu tu želju ispuniti. - emotivno je pisala Badrić

Pjevačica se posljednjih dana provodi na odmoru u poznatom švicarskom zimovalištu St. Moritz otkud objavljuje predivne fotografije planinskih masiva i proplanaka prekrivenih snijegom. Pritom pozornost izaziva novim izgledom, odjevena u sivu dolčevita vestu koja posebno ističe njezinu smeđu kratku frizuru. Nedavno je promijenila frizuru i time iznenadila svoje obožavatelje koji su zaključili da pjevačici ova promjena odlično stoji.

Podsjećamo, Badrić se u fokusu javnosti pronašla i nakon posljednjeg izdanja showa "Tvoje lice zvuči poznato" gdje je njezinu pjesmu "Ako kažeš da me ne voliš" izveo pjevač i radijski voditelj Tomislav Marić ToMa. Nakon nastupa ToMa se javio na društvenim mrežama te tim putem ispričao autorici pjesme - Samo za vas nastupa Nino Badrić. Nina, oprosti - napisao je, a u komentarima mu se javila i Nina. "To je taj osmijeh", napisala je Nina te dodala nekoliko emotikona koji plaču od smijeha.

