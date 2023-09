Nikolina Pišek doživjela pravu dramu na cesti: 'Vikala je na mene pa mi ostavila poruku'

Voditeljica Nikolina Pišek (47) često s pratiteljima na društvenim mrežama dijeli zgode i nezgode koje joj se događaju tokom dana, a tako je bilo i ovaj put kada je podijelila neugodnu situaciju koju joj je priuštila jedna Zagrepčanka. Isprva je napisala kako je često upozoravaju da ne iznosi javno konfliktne situacije u kojima se nađe, no odlučila je ispričati jednu.

Naime, Nikolina se sa svojim automobilom kratko zaustavila pred poštom kako bi joj prijateljica dobacila paket, a istaknula je i da nije bila jedina u tom trenutku koja se tu zaustavila. No, očito se zamjerila gospođi koja se zaustavila u traci pored nje i počela vikati na nju.

- Draga gospođa stane točno pored mene, blokira promet i počinje mi docirati, da ne mogu doći iz Beograda i mahati i ovdje pištoljem kao tamo?! Ja gledam uokolo, da shvatim obraća li se meni. Na to ona upire prstom i inzistira: 'Tebi! Znam tko si ti!' - napisala je Pišek u objavi i dodala da je gospođu nakon toga pitala je li ona komunalni redar.

Foto: Screenshot

- Na to ona uzvraća: 'Što tebe briga tko sam ja?'. Ja odgovaram: 'Ne pričam s osobama koje mi se ne predstave'. Kreće prometna gužva jer je gospođa u naletu pravdoljubivog bijesa blokirala promet, napravila zastoj, ljudi trube i negoduju. Ja shvaćam da pristojno ne mogu prekinuti agoniju, jer je hijena nanjušila plijen, i gospođu pošaljem u mjesto na kojem sunce ne sije. Nikad. No, to nije kraj - poručila je Pišek.

No, to nije bio kraj jer je sutradan dobila i poruku u kojoj je bila fotografija automobila koji je iste boje i marke kao i njezin, u istoj ulici i strane registracije, ali nije bio njezin. A bio je i papir ostavljen ispod brisača, a osoba koja joj je poslala fotografiju upitala ju je je li papir namijenjen možda njoj.

A na papiru koji je bio zataknut pod brisače stajala je nepristojna poruka.

- Kom češ ti pi*karat i **** mater? Odgojena si ko zadnja uličarka šugo jadna, go*no na go*vno - stajalo je na papiru.

Foto: Screenshot

- Sirota gospođa. Ni auto nije u stanju pogoditi. Da ne govorim o gramatici. O pravopisu. Zamišljam je kak se šulja ulicom pod okriljem mraka i slavodobitno stavlja poruku sretna postignutim. Na pogrešan auto. Koja metafora promašena života.. I još se potrudi strelicom ukazati na ptičji nered na staklu. Pogrešnom staklu - napisala je Pišek i naposljetku zaključila da gospođi želi sreću u životu i da 'shvati da samohrane majke nisu žrtve'. Jesu ranjene. Ali žrtve nisu. Lavice su. I stoga nemojte nikada, ali baš nikada, podcijeniti ranjenu samohranu majku. Nikada. Samo kažem - napisala je.

