Nikolina objavila fotku s bratićem, bivšim političarem koji je bio optuživan i za primanje mita

Voditeljica Nikolina Ristović prisjetila se odrastanja sa svojim bratićem Mislavom Žagarom. Podijelila je fotku na kojoj su kao djeca uhvaćeni zajedno u igri.

"Ja i tićbra... On je ovaj plavi anđeoliki. Ja sam ova do", napisala je Ristović uz fotografiju.

Nikolina dosad nije spominjala njihovu rodbinsku vezu, no Mislava Žagara javnosti je poznat kao političara. Prije četiri godine stranka "Ive Josipovića Naprijed, Hrvatska! - Progresivni savez" predložila ga je kao svog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika.

Foto: Screenshot

Uz ovog se bivšeg člana SDP-a i HNS-a spominjalo i nekoliko afera. Bio je optuživan i za primanje mita te za izbjegavanje plaćanja poreza.

Prije šest godina našao se u medijima zbog sukoba s puncem.

Četiri je godine bio zamjenik direktora Autobusnog kolodvora, a nakon toga posvetio se građevinskom biznisu, no došao je gotovo do pet milijuna kuna poreznog duga. Tada je bio na Tajlandu i poručivao kako se neće vratiti, no vratio se i pokušao pronaći uspjeh uz kandidata Ivu Josipovića, no kako mu to nije uspjelo, povukao se iz javnosti.