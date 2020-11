Bilo je tijesno! Pobjeda sa samo jednim bodom razlike: Drugim kandidatima nisu pomogli seksi nastupi

Ove smo se nedjelje također imali priliku zabaviti uz nezaboravne transformacije osam natjecatelja koji su utjelovili razne poznate osobe iz svijeta glazbe, a pobjednica desete emisije showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' je Marina Orsag koja se transformirala u Tones and I, te samo za bod nadmašila Lanu Klinogor Mihić. Deset tisuća kuna koje Nova TV u njezino ime poklanja dobrotvornoj udruzi po Marininom izboru dobit će udruga ''Nada'' za terapijsko jahanje.

''Bilo je teško pjevati visoke tonove, teže nego na probama, jer tada nije bilo ovog sala oko mene'', rekla je Marina nakon nastupa. ''Gljiva je mislila da joj je smjestila, a zapravo je Marina smjestila gljivi'', kazao je Igor. ''Ti si to odradila toliko fantastično. Glumila si nekoga tko glumi nekog drugog, pa onda mijenjaš boju glasa, pa imaš koreografiju koju s takvom lakoćom i suverenošću donosiš pred nas. Nema nikoga pokraj tebe da se možeš šlepati uz koreografiju. Napravila si to s lakoćom'', riječi su kojima se Goran osvrnuo na Marinin nastup.

U desetoj epizodi vidjeli smo Sinišu Ružića u liku i djelu Elvisa Presleyja koji je upečatljivim Elvisovim pokretima zadivio žiri. ''Flert s auditorijem, pogled ispod obrva, zagonetni smiješak koji nas baca u ekstazu… Moram priznati da si večeras jako estetski dopadljiv'', komentirala je Nives. Igor Mešin poručio mu je da bi u Las Vegasu sigurno našao posao. ''Možda ne u najboljem hotelu, ali u nekom baru da'', kazao je Igor. ''Ja sam ljubomorna na taj rad nogu i kukova. Pokazao si sve zločeste Elvisove atribute'', rekla je Indira.

Mario Valentić s gošćom iznenađenja, voditeljicom showa Majom Šuput, izveo je pjesmu ''Old Town Road''. On je uskočio u lik Lil Nas X-a, dok smo Maju Šuput gledali kao Billy Ray Cyrusa. ''Nastup je bio lijep, slikovit. Ja sam pritajeni ljubitelj countryja, volim taj stil i u mladosti sam ga slušao. Zvučalo je jako dobro'', rekao je Igor. ''Pjevao si glasno i obilato, u jednom trenutku jako duboko, to nije lako ni profesionalnim pjevačima'', komentirao je Goran.

Neda Parmać utjelovila je pjevačicu Shakiru s pjesmom ''Hips Don't Lie'' i zamamnim plesom očarala žiri. ''Tvoji kukovi definitivno ne lažu. Sve što si izvodila, kako si vrckala guzom, taj trbušni ples, predivna si. Znam da inače u svojoj karijeri ne igraš na kartu seksipila, ali pokrete koje si sada naučila voljela bih vidjeti u nekom tvom narednom uratku jer si predivna'', rekla joj je Nives. ''Ti si meni bolja od Shakire'', riječi su kojima je Indira pohvalila Nedin nastup.

Marko Braić u ovoj je epizodi bio u dvostrukoj ulozi. Utjelovio je Malumu i Gimsa tako da je Gims bio na ekranu, a na pozornici Maluma. ''Ovo kako si dočarao njegovu samodopadnost, bilo je jako seksi'', rekla je Nives. ''Napravio si sve toliko dobro da ću ti čestitati'', rekao je Goran. ''Tebe gljiva ne može iznenaditi. Ti vladaš tom scenom'', rekao mu je Igor dodavši da je sve odlično izveo.

Lana Klingor Mihić u ovoj epizodi preobrazila se u Seala te interpretirala njegov spot za pjesmu ''Kiss From A Rose''. ''Izgledalo je atraktivno, vrlo blisko spotu'', rekao je Igor. ''Tvoje je izvedba bila emotivna, romantična, fluidna, pogodila si svaku notu'', rekla je Indira Lani. ''Imala si tešku masku, a nisi dala da te ona nadigra, nego si ti bila gospodarica i čestitam ti'', pohvalio je Goran Laninu izvedbu.

Nakon što je u prošloj epizodi utjelovila Billie Eilish, Lu Jakelić ovoga puta transformirala se u nešto potpuno drugačije te ušla u cipele Zlatka Pejakovića. ''Tvoje su mikroekspresije bile toliko jake da je ta tihojecajuća prazna duša bila gotovo opipljiva. Nekoliko puta sam pjevala sa Zlatkom i gledajući te, jest da si u nekoj mini verziji, ali te tvoje kretnje, taj tvoj džentlmenski hod, energija, kao da gledam Zlatka'', rekla je Nives.

Nakon što smo ga u prošloj emisiji gledali kao Franka Sinatru, ovoga puta Fabijan Pavao Medvešek se pretvorio u Lennyja Kravitza te je otpjevao pjesmu ''Fly Away''. ''Bio si fantastičan, bio si toliko karizmatičan i taj njegov seksipil pršti iz svakog njegovog pokreta, a ja sam to osjetila i kod tebe. Vokalno si razvalio'', rekla mu je Indira.