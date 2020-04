'Nikad nisam bila tužnija i nikad sretnija što sam u Hrvatskoj. Strašnije bi to bilo gledati izdaleka'

Nakon gotovo desetljeća provedenog u Japanu, bivša manekenka Ljupka Gojić Mikić prije tri godine iz Hirošime vratila se u rodni Zagreb. Supruga bivšeg nogometaša Mihaela Mikića u Lijepoj Našoj odlučila je na svijet donijeti njihovu treću djevojčicu Mari Danu, ali i pokrenuti novi posao. Iako je s vremena na vrijeme nostalgična za životom u Japanu, Ljupka nikada nije požalila zbog te odluke. Dapače, nakon snažnog potresa koji je zadesio Zagreb još se jednom uvjerila kako je odluka o povratku bila itekako ispravna.

“Strašnije bi to bilo gledati izdaleka, podržat će me sigurno oni koji su sad daleko od doma. Zato, nikad tužnija, i nikad sretnija što sam tu”, napisala je potresena Ljupka na društvenim mrežama uz sablasne fotografije razorenoga grada. Nakon povratka u Hrvatsku, Mikići su se sa starijim kćerima Janom Siennom i Milom Amelie smjestili na Knežiji, u kvartu gdje žive i Ljupkini roditelji. U istoj zgradi u kojoj žive nedavno su otvorili i slastičarnicu Jolie Petite Patisserie koja je u kratkom roku postala pravi hit među Zagrepčanima. Na ideju o novom poslovnom pothvatu došao je upravo Mihael nakon što je završio karijeru u klubu Sanfrecce Hiroshima i prestao profesionalno igrati nogomet.

– Mika posljednjih nekoliko godina stalno priča o tome. U posljednje vrijeme počeo je proučavati čak i kave. Ljudi bi se iznenadili koliko zna o tome, a ja sam pravi tipični gurman koji uživa u kolačima i hrani općenito, što se baš i ne bi reklo za jednu manekenku. Nismo ni jedno ni drugo iz te branše, ali uvjerena sam da ćemo dobro u tome plivati – istaknula je uoči otvorenja Ljupka za Večernji list. Za slastice u njihovu lokalu, koji je zbog trenutačnih mjera zatvoren, inače je zadužen cijeli tim slastičara koji posjetiteljima nastoje dočarati duh japanskog slastičarstva.

Foto: Instagram

– U Japanu ima jako puno slastičarnica i kolača. Nalik su na francuske kolače, ali japanski kolači su toliko fini i lagani da možete pojesti pet komada odjednom. Ako mene pitate, mislim da su Japanci u kolačima nadmašili sve – ističe Ljupka. Za sebe i supruga kaže da su veliki gurmani koji vole istraživati gastronomsku scenu, pogotovo kolače, pa one koji ih poznaju odluka o otvaranju slastičarnica nije iznenadila. Unatoč novom poslovnom izazovu ova bivša manekenka iza koje je zavidna karijera nije zapostavila ni svoj modni brend Jolie Petite koji je prije više od deset godina pokrenula s majkom i bratom Dadom.

– Jolie Petite uvijek mi je broj jedan. Radim kao i prije, a uza sve to imam troje djece tako da sam uvijek nečime zaokupljena – ističe majka 10-godišnje Jane Sienne, 8-godišnje Mile Amelie te 2,5-godišnje Mari Dane. Najstarija i srednja kći odrasle su u Japanu pa Ljupki i Mihaelu donijeti odluku o preseljenju nije bilo nimalo lako upravo zbog njih. – Pitala sam se jesam li sebična, kako će reagirati nakon mjesec-dva. Hoće li se zaželjeti vratiti kući, u Japan. Veselim se svojim prijateljima, ali njima prijatelje oduzimam. Guši me to... – iskreno je uoči velike životne prekretnice priznala manekenka. Njezine sumnje brzo su otklonjene s obzirom na to da su se djevojčice odlično prilagodile na novi život u Hrvatskoj. – Treba se naviknuti na promjene. Dio života jest da patiš za nečim i da se nečemu veseliš. Ne treba ih štititi od toga jer su to sve prirodne stvari koje svi moramo proživjeti. Bit će im lakše kad odrastu – istaknula je Ljupka koja posao odlično usklađuje s majčinstvom, a to ne bi bilo moguće da nema podršku supruga Mihaela s kojim je nedavno proslavila 20 godina ljubavi, ali i 13 godina braka. Ljupka i Mihael svoju mladenačku ljubav okrunili su 2006. godine kod matičara, a osam godina kasnije bračne zavjete izmijenili su i pred crkvenim oltarom.

Foto: Instagram

“Upravo vjenčani”, napisala je tada bivša manekenka i dizajnerica uz fotografiju na Instagramu na kojoj je ispred jedne zagrebačke crkve grli suprug Mihael. Mladenci su slavlje organizirali na golfištu, a s Ljupkom su sreću podijelile i njezine prijateljice Iva Balaban, Iris Androšević Pinjuh, Mia Šlogar, Andrea Čermak..., a u ulozi kumova našli su se bivši nogometaš Igor Bišćan i njegova supruga Marija s kojom je Ljupka već godinama bliska prijateljica. Nije tajna da se ova dva para već godinama druže i odlično slažu što potvrđuju i brojna putovanja na koje zajedno odlaze Mikići i Bišćani. Zajedno su ljetovali u Turskoj, a prije nekoliko mjeseci baterije su punili i na tajnovitoj egzotičnoj lokaciji kojom su se hvalili na društvenim mrežama. U pripremi već sigurno imaju i novu destinaciju koja će zbog trenutačnih okolnosti ipak morati pričekati neka sigurnija vremena.