Nika Turković objavila fotografiju u toplesu, pratitelji: 'Sestro goriš!'

Pjevačica Nika Turković (27) na svojem je Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj je pozirala samo u gaćicama s čipkom. Nika se kameri okrenula leđima te okrenula glavu, a ovom je fotografijom svojim pratiteljima htjela pokazati svoje tetovaže. Pjevačica, koja je velika obožavateljica tetovaža i ima ih nekoliko, na ovaj je način pokazala nove od njih.

- Nove tetovaže i tigrove pruge - napisala je uz objavu, a obožavatelji su joj uputili brojne kompimente . "Zgodnić", "Sestro goriš", "Predivna si", poručili su joj.

Inače, Nika je nedavno objavila još jednu golišavu fotografiju, a radi se o fotki s plaže. Pjevačica je tada pozirala u bikiniju, a u komentarima joj se javio krtičar kojem je odgovorila. "Ma jel ti to imaš celutit?" upitao ju je, na što je ona odgovorila: "Da? Ajme super, to znači da sam žena". Nakon toga nije odustao, pa joj je još poručio i da ne pazi što jede. Sve to uznemirilo je Nikine obožavatelje, koji su mu zatim i sami odgovorili. Nika je prepisku podijelila u svojim pričama na Instagramu, gdje je dodala: "Žene svijeta, ujedinite se."

