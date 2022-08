Hrvatica koja je pobijedila u srpskom realityju otkrila kako je uštedjela 450.000 kn na brojnim estetskim korekcijama

Iva Grgurić (28), Hrvatica koja je pobijedila srpskom reality showu "Zadruga" progovorila je o estetskim korekcijama kojima se podvrgnula. Iva je kazala kako na operacije nije potrošila ni kune, jer je sve kompenzirala objavama na društvenim mrežama. Tvrdi da je tako uštedjela čak 450.000 kuna.

Iva je povećala grudi, usne i jagodice, smanjila je nos, zategnula je lice, te je išla na zahvat pod nazivom 'mačje oči' koji su popularizirale influencerice diljem svijeta.

- Plastične operacije radim za kompenzaciju! Kad me neko sredi, ja ga reklamiram na Instagramu i ne moram platiti. Moja ljepota puno košta! Da sam plaćala sve intervencije, dala bih na sve to oko 450.000 kuna. Ljudi, to je jedan stan - kazala je za srpske medije Iva i dodala:

- Grudima sam prezadovoljna! Imam najljepši dekolte, ne samo u Srbiji već u svijetu. Ne izgledam vulgarno, već seksepilno. Visoka sam, pa mi ova veličina grudi odgovara. Skinula sam 15 kilograma i svaki dan treniram, tako da izgledam bolje nego ikad - zaključila je reality zvijezda.

Podsjetimo, Iva je nedavno odlučila otići na odmor u Grčku kako bi napunila baterije, no dogodilo joj se nešto neočekivano. Na aerodromu joj je nestao kofer u kojem su bile njene stvari u vrijednosti od oko 30.000 eura ili više od 225.000 kuna.

Reality zvijezda je zbog toga objavila i video u kojem je objasnila što se točno događa.

- Ima 2.000 kofera. Svaki dan zovem, po 40 minuta sam na čekanju, ne znaju gdje je kofer, ne mogu ga locirati... Unutra su mi stvari, sigurno 30.000 eura mi je u koferu! Ne znam što da radim, poludjet ću, stvarno ću poludjeti, ne mogu na putovanje bez njih! Tamo na aerodromu ima oko dvije tisuće kofera, ljudi dolaze, plaču, ne mogu ići na put bez njih, znači ovo što se događa nikad nisam vidjela - kazala je Iva.

Inače, Slavonka je pobjedom u srpskom reality showu postala bogatija za 50 tisuća eura. Ova 28-godišnjakinja rekla je kako će novac uložiti u nekretnine, te da će jedan stan kupiti u Zagrebu, a drugi u Beogradu, a izrazila je i želju da se okuša u glazbenim vodama.

