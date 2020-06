Nije se htjela otrijezniti, nitko joj nije mogao pomoći, a sada joj se život potpuno promijenio

Američkoj glumici Heather Locklear konačno je krenulo u životu. Naime, zaručila se za dugogodišnjeg dečka Chrisa Heissera i slavi godinu dana otkako nije popila ni kap alkohola.

Glumica, najpoznatija po ulogama u hit-serijama ‘Dinastija’ i ‘Merlose Place’, viđena je s prstenom na ruci pa su mnogi zaključili da su se ona i Chris, kojeg poznaje još od srednje škole, odlučili oženiti. Heather i Chris zajedno su već neko vrijeme, no vezu je kočila njezina ovisnost o alkoholu. Zbog pića je bila toliko nasilna da je, između ostalog, fizički nasrnula na policajce. Zamalo je završila u zatvoru, no sudac joj se smilovao pa je morala odraditi samo 30 sati dobrotvornog rada. Osim policajca pretukla je i Chrisa. Nekoliko je puta pokušala prestati piti na klinici za odvikavanje, no uvijek bi se vratila staroj navici. Obitelj je teško podnosila takvu situaciju, a Heather ju je nakon toga još jednom preplašila jer se posumnjalo da se predozirala. Članovi njezine obitelji ponovno su pozvali policiju i hitnu, a Locklear ih je sve napala.

Chris se nije mogao brinuti za nju, a njezini roditelji su već stari i nakon 20. odlaska u kliniku za odvikavanje, svi su polako već počeli dizati ruke od nje. No, čini se da su se glumici napokon posložili prioriteti nakon što je njezina kći Ava Elizabeth završila fakultet i vratila se doma. Izvor blizak obitelji tvrdi da je glumica najsretnija kad je njezina kći uz nju. Karantenu je provela kuhajući za Avu i roditelje te vrtlareći.

Njezini su prijatelji presretni i tvrde da je prekrasno vidjeti kako je nakon toliko godina ovisnosti glumica koja je na pragu šezdesetih zapravo prvi put procvala.