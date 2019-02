Nije samo gluma! Evo koje su poznate osobe stvarno pametne

Iako ponekad glume znanstvenike, astronaute, neurotične sveučilišne profesore i neurokirurge, često mislimo da su slavni glumci završili Akademiju Dramskih Umjetnosti ili samo srednju školu i odmah se počeli baviti glumom, što je u većini slučajeva točno.

Doduše, čitajući isključivo trač rubrike, lako se stekne dojam da su većina njih samo lijepi, ali da su knjige u rukama držali isključivo u filmovima... No, neki od njih imaju impresivne životopise, a objavili su čak i znanstvene radove. Glumica Emma Watson bacila se na studiranje već za vrijeme snimanja megapopularnog serijala Harry Potter te je diplomirala englesku literaturu na sveučilištu Brown, a 2013. postala je i certificirana instruktorica joge.

Mayim Bialik

Neuroznanost

U seriji ‘Teorija velikog praska’ ova američka glumica tumači neuroznanstvenicu Amy Farrah Fowler, a mnogi ljudi ne znaju da je neuroznanstvenica u stvarnom životu. Naime Bialik je svoju diplomu dobila na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu, a fokusirala se na opsesivno kompulzivne poremećaje ljudi koji imaju sindrom Prader-Willi, rijedak genetički poremećaj kojeg karakterizira nedostatak ili neekspresija sedam (ili neke kombinacije od tih sedam) gena na 15. kromosomu nasljeđenom od oca.

Natalie Portman

Psihologija

Lijepa glumica preskočila je premijeru filma ‘Zvjezdani ratovi: Fantomska prijetnja’, jer je učila za ispite u srednjoj školi. Dva znastvena rada objavljena su joj dok je još bila u srednjoj školi, a psihologiju je diplomirala na Harvardu. - Nije me briga ako mi fakultet uništi karijeru - izjavila je Portman jednom prilikom i dodala: - Radije bih bila pametna nego filmska zvijezda.

Eva Longoria

Kineziologija

Zvijezda serije ‘Očajne kućanice’ završila je studij kineziologije, znanosti koja proučava zakonitosti upravljanja procesom vježbanja i posljedice djelovanja tih procesa na ljudski organizam, na teksaškom sveučilištu A&M.

Chris Martin

Grčki i latinski

Frontmen benda Coldplay diplomirao je grčki i latinski na sveučilištu u Londonu. Tamo je upoznao i tri buduća člana svog benda: Will Champion studirao je antropologiju, Jonny Buckland matematiku, a Guy Berryman studirao je arihitekturu, no odustao je od fakulteta.

Rebel Wilson

Pravo

Vrckava glumica možda glumi mnogo blesavih djevojaka u filmovima, ali u stvarnom je životu diplomirala pravo na Sveučilištu South Wales.

- Mnogo ljudi misli da sam glupa, ali to nije istina jer sam završila fakultet koji je kao australski Harvard - rekla je u emisiji Setha Meyersa u 2016.

Mara Wilson

Kreativno pisanje

Zavoljeli smo je kada je tumačila glavnu ulogu preslatke djevojčice s nadnaravnim moćima u filmu Matilda, no kada je krenula pohađati Tisch’s Schoool of the Arts na njujorškom sveučilištu odlučila je napustiti glumu i fokusirati se na pisanje.

- Gluma je nešto čime sam se bavila kada sam bila dijete, da još uvijek glumim u nekim projektima svojih prijatelja, to mi je sada hobi, dok mi je pisanje život – izjavila je za časopis Parade u 2013.

Arnold Schwarzenegger

Ekonomija

Prije no što je napunio 31 godinu, Schwarzeneggera su smatrali najboljim bodibilderom na svijetu. Ipak, on nije samo htio imati velike bicepse, nego i biti pametan, pa je 1979. diplomirao ekonomiju na Sveučilištu Superior u Wisconsinu.

Brooke Shields

Francuska literatura

Dugogodišnji model i glumica diplomirala je francusku literaturu na Princetonu u 1987. godini, a teza njenog završnog rada bila ej “Inicijacija: Od nevinosti do iskustva: Predadolescentsko i adolescentsko putovanje u filmovima Louisa Mallea, ‘Pretty Baby’ i ‘Lacombe Lucien’.

Ashton Kutcher

Biokemijski inženjering

Ovog američkog glumca mnogi su zapamtili po ulogama u romantičnim komedijama, ali i ozbljinih poput one u bigrafskom filmu o Steveu Jobsu, on je studirao biokemijski inženjering 1996., na sveučilištu u Iowi, kako bi otkrio lijekove za bratovu srčanu bolest.

Hugh Laurie

Antropologija i arheologija

Prije no što je postao cijenjeni glumac, Laurie je studirao arheologiju i antropologiju na Cambridgeu. Osim toga, bio je i vrhunski veslač koji je do osam sati dnevno trenirao kako bi se kvalificirao za Olimpijske igre, dok mu sve snove nije srušila mononukleoza.

David Duchovny

Engleska literatura

Američki glumac poznat po serijama kao što su Dosjei X i Kalifornikacija završio je studij engleske literature na Princetonu. Nikada nije doktorirao iako je imao zanimljivu tezu, “Magija i tehnologija u suvremenoj fikciji i poeziji”. David je objavio čak tri knjige.

Dwayne “The Rock” Johnson

Kriminalistika

Poznato je da je The Rock bio jedan od najboljih pro-hrvača u povijesti prije nego što je postao akcijski junak. No malo tko je upoznat sa činjenicom da je diplomirao kriminalistiku i psihologiju na Sveučilištu u Miamiju u 1995. godini.

Brian May

Astrofizika

Kosmati gitarist benda Queen diplomirao je fiziku na Imperial Collegeu u Londonu, a doktorat za astrofiziku dodijlio mu je fakultet za rad koji je započeo 1971. godine.