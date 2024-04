‘Nije lijepa, ne zna glumiti, nikome nije jasno zašto je toliko traže, film joj je negledljiv‘

Hollywoodska producentica Carol Baum, poznata po filmu "Father of the Bride" i njegovih nastavaka, rekla je da Sydney Sweeney "nije lijepa" i "ne zna glumiti" tijekom nedavne rasprave nakon projekcije njezina filma iz 1988. "Dead Ringer". - Ne shvaćam Sydney Sweeney - kazala je producentica i objasnila da je do tog zaključka došla nakon što je pogledala posljednji Sweeneyin film "Anyone But You".

- Htjela sam znati tko je ona i zašto svi pričaju o njoj - dodala je Baum. Romantičnu komediju opisala je kao "negledljivu", a Baum je dalje otkrila da ni njezini studenti na Sveučilištu Southern California School od Cinematic Arts nisu mogli dati zadovoljavajući razlog zašto je 26-godišnja zvijezda toliko tražena.

- Rekla sam u učionici: ‘Objasnite mi ovu djevojku. Nije lijepa, ne zna glumiti. Zašto je tako zgodna?‘ Nitko nije imao odgovor - prisjetila se producentica. Unatoč nezainteresiranosti za Sweeney, Baum je priznala da nije sigurna bi li odbila priliku da producira film s njom ako bi njezina prisutnost značila da će projekt dobiti zeleno svjetlo.

- Svi želimo napraviti film i tko bi odustao od filma koji ima zeleno svjetlo? Nitko koga ja znam. Tvoj posao je da se film napravi - dodala je. Sweeney je stekla slavu s uspjehom HBO-ove serije "Euphoria" u kojoj glumi ranjivu tinejdžericu Cassie Howard. Uloga joj je donijela nominaciju za Emmy 2022. Također je dobila nominaciju za Emmy za ulogu Olivije Mosbacher u filmu "Bijeli lotos".

"Anyone But You" je dobio miješane reakcije kritike i publike. Iako je dobio blage kritike, postao je romantična komedija s najvećom zaradom još od filma "Bridget Jones‘s Baby" iz 2016. godine zaradivši 200 milijuna dolara, prema Varietyju. O filmu se govorilo mjesecima ranije prije nego što je objavljen zbog glasina o aferi između Sweeney i njezinog kolege glumca Glena Powella.

