Nije imao nimalo milosti i bez pardona je izjavio kako je Adele predebela: 'Lice joj se ne vidi od sala'

U povijesti svijet ima cara Karla, i to je Karlo I. Austrijski, tj. Karlo IV. Ugarski, posljednji austrijski car i ugarsko-hrvatski kralj, koji je ovim prostorima vladao od 1916. do 1918. godine, a kojeg i danas Katolička crkva štuje kao blaženog Karla Austrijskog. No, kada u bilo kojem modnom kontekstu netko izgovori "Kaiser Karl", jasno je da misli na samo jednog čovjeka, Karla Lagerfelda, modnog kreatora koji je svojim (radoholičarskim) djelovanjem obilježio modu 20. stoljeća, i koji je jedan od najslavnijih modnih brendova svih vremena - Chanel - uveo u 21. stoljeće.

Baš takva carska je i Karlova biografija. Povijest, naime, bilježi da se rodio 10. rujna 1933. godine, u njemačkom Hamburgu, a on sam je tvrdio kako ima dokumente kojima može dokazati da se to ipak dogodilo 1938. Sama ta zbrka bila bi tek zabavno prikrivanje broja godina, ali svi koji vjeruju Karlu, moraju prihvatiti i činjenicu da je prve velike modne uspjehe postigao sa 16 godina (?!) No, to zaista nema presudni značaj za ovu kreativnu biografiju. Karl se rodio u bogatoj obitelji, i to kada su njegovi roditelji zbog poodmakle dobi već odustali od ideje o vlastitom djetetu. Imao je dvije polusestre, otac mu je bio bogati bankar, a majka kućanica koja se izborila da njen sin stekne najbolje moguće obrazovanje. U ranoj Karlovoj mladosti obitelj se preselila u Pariz i tamo počinje njegovo modno obrazovanje. Prvi uspjeh datira u 1956. godinu (tada je imao 16 ili 21) kada je svojom skicom novog kaputa osvojio prvo mjesto na natjecanju Međunarodnog udruženja za vunu. Zbog tog kaputa primijetio ga je sam Pierre Balmain, koji modno nadarenog mladića prima u svoju kuću kao naučnika. I Karl tamo ostaje pune četiri godine. Nakon toga prelazi u modnu kuću Jeana Patoua, ali tada dolazi do velikog odustajanja. Razočarao se svijetom mode, činilo mu se da presporo napreduje i jednostavno odustaje, seli se iz Pariza u Italiju i započinje studij povijesti umjetnosti.

Ubrzo shvaća da je moda ipak njegov životni poziv i vraća se u Pariz. Tu, u šezdesetima počinje njegov modni maraton, razdoblje u kojem je u pravilu radio za nekoliko svjetski relevantnih modnih kuća istovremeno, neumorno izbacujući nove kolekcije. Bilo je to doba za koje je sam izjavio da ga pamti kao vrijeme u kojem je spavao samo četiri sata svake noći. Od 1963. godine radio je istovremeno s četiri velike svjetske modne kuće, a bile su to Chloé, Krizia, Charles Jourdan i Fendi. Malo tko u svijetu mode uopće može pojmiti kako je Kaiser Karl uspijevao stvarati toliko mnogo, i to koristeći posve različite dizajnerske rukopise, te ostajući vjeran zadatostima svakog tog modnog brenda. I kao da to nije bilo dovoljno, tih je godina dizajnirao donje rublje za Stillmana, veste i ostalu trikotažu za Ballantyne, te radio kao modni savjetnik za Treviera. To su i godine kada njegovu modu otkrivaju najveće zvijezde, prva među njima diva francuske kinematografije Catherine Deneuve, koja je odjeći s njegovim potpisom ostala vjerna sve do njegove smrti i koja nije propuštala modne revije na kojima je predstavljao svoje nove kreacije.

Taj veliki posao, kao i zarada koja je išla uz njega, a koju je on trošio za opremanje raskošnih kuća, kupovinu knjiga (najveći je "bibliotekar" među modnim kreatorima) i umjetnina, njemu nisu bili dosta. Godine 1971. lansirao je i prvu mušku kolekciju pod svojim imenom, da bi 1974. vlastitu liniju odjeće prodavao pod imenom Impresija Karl Lagerfeld. Modni brend pod vlastitim imenom registrirao je tek 1984. godine i bio je to brend muške odjeće, a prvu žensku kolekciju, nazvanu Galerija Lagerfeld, predstavio je tek 2000. godine na pariškom Tjednu mode. Osamdesete su ipak ključne godine za njegovo stvaralaštvo, kao i svjetsku slavu koju je postigao. Naime, od 1983. godine, pa sve do svoje smrti 19. veljače 2019., on je kreativni direktor Chanela. Bio je to povijesni uspjeh, i potez koji je Chanel, nakon godina umora i dosadne mode, ponovno lansirao među najvažnije modne brendove svijeta. Karl se zapravo vratio temeljima mode kakvu je stvarala sama Coco Chanel, ali ih je uspio rekreirati na neviđeno glamurozan način. Zbog toga ga svijet mode pamti kao kreatora koji je dokazao da je najdostojniji nasljednik velike Coco.

Među prvima taj je novi, seksi Chanel s njegovim potpisom otkrila princeza Diana. Ona je toliko zavoljela njegov modni rukopis da je zbog Karla prešla i preko vlastite ljubomore. Dobro je poznata priča kako Diana nije voljela Chanel zbog loga te kuće, dva slova C. Ona su se, naime, nalazila i na gumbima za manžete (Chanelovim, naravno) koje je tadašnja ljubavnica princa Charlesa Camilla poklonila svom dragom kao posvetu njihove vječne veze, uz poruku, koju je Diana pronašla, da ta dva C znače Charles i Camilla.

Uza sav taj modni posao Karl je paralelno radio i kostime za film, kazalište, estradu. Među njima se posebno izdvajaju kostimi za film "Visoke potpetice" Pedra Almodóvara iz 1991. godine, zatim kostimi za Zeffirellijev film "Callas zauvijek", a dizajnirao je i kostime za Madonninu turneju 2004. te one koje je Kylie Minogue nosila na svojoj Showgirl turneji. No, Karl u povijesti umjetnosti ostaje upisan i kao sjajan i nagrađivani fotograf. Nije snimao samo modne fotografije i vlastite kolekcije, već je i radio i po narudžbi za neke od najvećih industrija svijeta, u prvom redu brendove iz automobilske branše. Umjetničku crtu dokazao je i pripremajući scenografije za revije visoke mode kuće Chanel, koje su zbog njega postale modni događaji koji su se iščekivali godinu dana i o kojima se priča i duže od godinu dana. Karl je, naime, svoje revije najskupljih i najekskluzivnijih modela kuće Chanel uvijek smještao u nevjerojatne prostore, bilo da se radilo o poznatom pariškom Grand Palaisu, gdje su manekenke šetale oko drveća, bilo da se radilo o neviđenim i raskošnim scenografijama u kojima su manekenke bile u cirkusu, na plaži, u supermarketu, izlazile iz ogromnih Chanel torbi...

Kroz vrijeme u kojem je puno radio i bio jedna od najviđenijih zvijezda modne scene, nanizao je Karl i podosta skandala. Riječ je uglavnom bila o neugodnim izjavama kojima je povrijedio mnoge, a koje pokazuju da nije drugima praštao vlastite mane. Tako je kroz dugi niz godina napadao debele ljude, da bi u jednom periodu život sam nabacio podosta kilograma. No, riješio ih se upornom dijetom i vježbanjem, a kada je ponovno postao vitak, svom je stalnom imidžu: kosa svezana u rep, crno trodijelno odijelo i sunčane naočale, dodao i rukavice. Svi su ih doživjeli kao modni dodatak, a istina je bila da je Karl njima skrivao ruke koje mu je načeo artritis. O njegovom ljubavnom životu zna se da nije volio žene, da mu je životni partner bio Jacques de Bascher, koji ga je ostavio da bi nakon toga 1989. umro od AIDS-a. Karl nikada nije želio govoriti o tome, te je u jednom intervjuu na pitanje zašto toliko godina živi sam (uz obožavanu mačku Choupette koja je imala dvije sluškinje i u jednoj reklami za automobilsku industriju zaradila tri milijuna dolara) samo je iznervirano priznao: "Moja ljubav je umrla!"

Njegova smrt i danas je obavijena tajnom. Znalo se da se veliki kreator ne osjeća dobro, jer se nije pojavio na zadnjem pariškom Tjednu mode, a umro je nekoliko dana nakon što je primljen u bolnicu. Najizglednija je teorija da je umro od raka gušterače. To su francuskim medijima izrekli neki njegovi bliski prijatelji, tvrdeći da je bolest za kreatora, koji se ponosio svojim zdravim stilom života, bila veliki šok te da se, nakon što je primio vijest, psihički slomio i nije u sebi više pronašao snage za borbu za život.

Isprika Adele i Britancima

Jedan od najvećih skandala izazvao je Karl Lagerfeld komentirajući izgled tada velike nove britanske zvijezde Adele. Karl nije imao nimalo milosti i za nju je, bez pardona, izjavio kako je predebela. I kao da to nije bilo dosta, uz priznanje da mlada pjevačica ima božanski glas i lijepe crte lica, sve je dodatno zapaprio s: "Samo to lice nitko ne može vidjeti od naslage sala". Ta je bahata i bezobrazna izjava izazvala veliki bijes Britanaca, koji su odmah zaprijetili kako je sve s njegovim potpisom za njih roba koja se ne kupuju, a ogorčeni su s razlogom bili i mnogi koji upravo modnu industriju krive za trend velike mršavosti koji promoviraju modne piste i koji tvrde kako upravo te nerealne slike mlade djevojke guraju u anoreksiju i bulimiju.

Izjava o Adele je to bezobraznija jer se i Karl kroz život borio s prekomjernim brojem kilograma te je 2000. godine i objavio knjigu "3D dijeta" (3 D su: dizajner, doktor, dijeta) u kojoj je svijetu podijelio vlastite jelovnike (uglavnom vegetarijanske) i vježbe uz koje je on sam uspio skinuti nekoliko desetaka kilograma.

