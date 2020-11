Nevjerojatan uspjeh: Hrvatska glazbenica nominirana za Grammy u žestokoj konkurenciji

Američko-hrvatska glazbenica Thana Alexa Pavelić (33) prije dva dana napravila je veliki uspjeh budući da je njen album "Ona" nominiran za najpoznatiju glazbenu nagradu na svijetu - Grammy.

- Dolazim u ovaj trenutak s više zahvalnosti u srcu nego ikad prije. Kao neovisna umjetnica bez etikete, menadžera ili većeg distributera, dug je, a često i težak put doći do ove točke. Bez obzira na borbu u kojoj sam ustrajala, jer duboko vjerujem u priče koje ova glazba predstavlja, koja daje glas duši žena svugdje, počevši od Hrvatica u mojoj obitelji. Prezadovoljna sam što sam dobila ovo priznanje od Američke diskografske akademije, napisala je Thana Alexa na Instagramu.

Foto: Instagram Thana Alexa rođena je u New Yorku, otac joj je dubrovački odvjetnik Radovan Pavelić, a majka Mercy de Bona Pavelić iz poznate dubrovčke obitelji Bona. Prvi nastup imali ja sa samo 13 godina u kafiću Trubadur na nagovor vlasnika Marka Breškovića, jednog od osnivača legendarnih Dubrovačkih trubadura.

Sa 16 godina zapjevala je u legendarnom zagrebačkom B.P. Clubu, jer je njen talent uočio legendarni hrvatski jazzer Boško Petrović, njen susjed iz Tesline ulice, a omogućio joj je nastup i u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Poslije je stekla diplomu iz jazz glazbe (New School for Jazz and Contemporary Music) i psihologije na njujorškom New School Universityju. Usporedno je radila na pjevačkoj karijeri. Dok je studirala, postala je štićenica jazz bubnjara Bernarda Purdieja, poznatog po suradnji s uglednim glazbenim imenima kao što su Aretha Franklin i James Brown.

Surađivala je s brojnim poznatim glazbenicima s njujorške jazz scene, a prvi je album "Ode to Heroes" objavila 2015. godine. Udala se za njujorškog bubnjara i skladatelja filmske glazbe rođenog u Meksiku Antonija Sancheza, dobitnika četiri Grammyja, nominiranog za Oscara (glazba za film Birdman), koji svira u sastavu poznatog gitarista Pata Methenyja. Osim nominacije za najbolji jazz album, Thanin album "Ona" dobio je još jednu nominaciju. Američka violinistica Regina Carter nominirana je u kategoriji Najbolji improvizirani jazz solo, za izvedbu u Thaninoj skladbi "Pachamama".