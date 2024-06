'Nekad sam se javljala našim političarima za staž, danas smo velik broj njih prešišali'

Iako je mnogi i dalje pokušavaju svesti na titulu influencerice, diplomirana novinarka i politologinja Nina Skočak nastavlja rušiti predrasude i potencijalno ispisivati nove stranice hrvatske političke povijesti. Ova 26-godišnjakinja na izborima za Europski parlament zastupa glas jedne nove, nadolazeće generacije. U slobodno vrijeme voli sve što vole mladi, pa tako i putovati. Posebno mjesto u srcu čuva za Beograd kojeg, nakon svog Zagreba i Bruxellesa gdje živi i radi, smatra trećim domom. Tada kao ambiciozna studentica, Nina se u Beograd zaputila u sklopu programa razmjene studenata, a odluku je donijela instinktivno. - Otišla sam na Erasmus, a putovanje se nije nalazilo dugo na listi želja. Naime, kad sam vidjela da se po prvi put otvorio natječaj za Erasmus rekla sam sebi da to želim iskusiti. Znala sam da ću na magisteriji ići u neku udaljeniju državu, pa sam na Erasmus željela otići negdje bliže i izbor je pao na Beograd.

Na putovanja obično preferira putovati sama. Tako je bilo i u slučaju glavnog grada Srbije, gdje se zadržala gotovo pola godine. - U Beogradu sam provela pet mjeseci. Sam put do tamo, kako kaže pjesma '442 do Beograda' legendarnog Bajage, ne traje dugo. Do destinacije sam putovala u privatnom aranžmanu i iznajmila svoj stan na Vračaru.

Predahe od izvršavanja fakultetskih obaveza odlučila je iskoristiti za osobni užitak. - Tijekom svog petomjesečnog boravka u srpskoj prijestolnici imala sam prilike vidjeti sve znamenitosti i lokacije. Definitivno mogu potvrditi kako je Beograd središte zabave i grad s najboljim noćnim životom na Balkanu - kaže Nina, koja je posjetila i poznate splavove - Beograd, za razliku od Zagreba, Sarajeva i Ljubljane, uistinu svaki dan nudi širok izbor lokacija za izlazak na različitu vrstu glazbe i na svaku vrstu hrane. Što se tiče noćnih izlazaka u Beogradu, jako mi se sviđa što svatko može pronaći nešto za sebe. Po tome su Zagreb i Beograd neusporedivi. Definitivno jedna od najvećih prednosti Beograda je da je to 'balkanski New York'.

Osim noćnih provoda, u slobodno vrijeme obilazila je i neka glasovita beogradska turistička mjesta. - Dojmio me se Kalemegdan. Najljepša stvar na Kalemegdanu je pogled na gradsku panoramu i pogled na Beograd na vodi. Kad je riječ o Knez Mihailovoj kao žili kucavici grada, smatram da u Beogradu postoje bolje ulice, ali ono što je meni kod nje najbolje jest što u vrijeme praznika ili drugih proslava tamo uvijek možete naići na ulične svirače koji uživo izvode glazbu.

S obzirom na veličinu i mnogoljudnost Beograd se diči nadimkom 'balkanski Berlin'. Iz tog razloga prometna povezanost postaje posebno bitna za turiste. - Beogradom se najbolje kretati pješke. To je grad koji se izdvaja po velikim prometnim gužvama i užasno je nakrcan, a pritom je i površinom manji od Zagreba pa su takve gužve još izraženije. Na osnovu toga preporučujem hodanje ili uzimanje javnog prijevoza.

Beograd nije jedini grad koji ju je oduševio u Srbiji. - Od ostalih destinacija u Srbiji stvarno sam prošla svašta. Jako mi se sviđa Novi Sad, prvenstveno jer je malo mirniji grad, a također se može pohvaliti kvalitetnim noćnim životom, zbog čega ga rado posjećuju i mnogi Beograđani.

Zagrepčanka se u Beograd zaljubila na prvi pogled te mu se redovito vraća. - Od kad sam bila na Erasmusu, svake godine se vraćam barem nekoliko puta zato što uvijek kažem da mi je prvi dom Zagreb, drugi Bruxelles, a treći dom mi je Beograd.

Tijekom boravka upoznala je neka nova lica, s kojima i dan danas održava bliski odnos. - Moja najljepša anegdota s tog putovanja jest da sam tad upoznala trenutno jednu od najboljih prijateljica. Ona je Slovenka, ali savršeno priča srpski jezik. Kad sam je tek upoznala, dosta dugo sam bila uvjerena da je Srpkinja dok nakon dva tjedna nismo započele priču o njezinom porijeklu. Oduševila sam se kad sam saznala da je Slovenka, a igrom slučaja smo se upoznale u glavnom gradu Srbije - ispričala je Nina.

Ipak, najveća anegdota koja je uvelike i oblikovala njezin prvi posjet susjednoj metropoli vezana je uz vremenski kontekst putovanja. - Posebna zanimljivost je da sam Beograd posjetila u vrijeme pandemije koronavirusa. Dok je cijela Europa bila u karanteni, Srbija je bila maltene jedina država koja nije imala toliko stroge mjere. Tako da, dok ništa nije radilo u Hrvatskoj i Europi, u Beogradu su normalno radili restorani i kafići. Ja sam hodala i u teretanu te sam pohađala satove plesa i zumbe, izlazila u provode dok su svi drugi bili primorani sjediti u svojim kućama.

Osim geografske blizine, Hrvatska i Srbija dijele burnu političku prošlost. Sugovornica potvrđuje da tenzija više nema, a to doba je samo dio povijesti - Uvijek sam se osjećala sigurno i apsolutno nikad nisam imala nikakve neugodne situacije. Volim reći kako sam se osjećala kao princeza na zrnu graška. Pogotovo jer Beograđani i Srbi obožavaju Hrvatice i svi su bili izuzetno oduševljeni što sam došla i predivno se ponašali prema meni pa nisam doživjela nikakve neugodnosti već potpuno suprotno. Nakon što sam živjela u Beogradu shvatila sam, s obzirom na političku prošlost Hrvatske i Srbije, da to zaista i jest samo politička prošlost i da su ljudi, pod tim mislim na običan narod, normalni i ne gaje nikakvu mržnju. Zapravo, mržnja dolazi s više razine, ne od naroda.

Kad je o vremenu za posjet riječ, Beograd se najbolje može doživjeti s odlaskom zime. - Najbolje vrijeme je proljeće i Čolićeva pjesma 'April u Beogradu' nije nastala slučajno jer to je najljepše godišnje doba u ovom gradu.

Budući da su dio istog podneblja, Hrvate i Srbe karakterizira sličan mentalitet. Međutim, neke razlike postoje. - Ja bih rekla da su Beograđani puno opušteniji i puno zabavniji od nas. Definitivno su više druželjubivi, pričljiviji i veoma dragi. Međutim, istina je da ima puno više sitnih prevara i konstantno nalaze način da prevare turiste, što barem ja iz Zagreba nisam toliko shvatila. No generalno su karakterno zabavniji, druželjubiviji od Hrvata te vole izlaziti, veseliti se i slično.

Razlika u cijeni usluge nekad je bila puno veća u korist Beograda, no ona se posljednjih godina osjetno smanjuje. - Beograd je nekad bio puno jeftiniji nego što je sad. U zadnje dvije do tri godine postao je značajno skuplji, odnosno cijene su slične kao i u Zagrebu. Za izlaske je čak i skuplji, ali ručak ili večera se mogu pojesti za 20 eura po osobi i to su uobičajeni iznosi.

Više cijene mora pratiti kvaliteta, a Beograd slovi za grad bogate i raznovrsne gastronomije, čemu je posvjedočila i Nina te posebno izdvojila jednu lokaciju - Hrana je stvarno fantastična i, nešto što je meni izrazito bitno, kvaliteta usluge je na vrlo visokoj razini. Restorani su lijepo uređeni te se stvarno može jesti i probati svašta, a najviše mi se svidio jedan mali azijski restoran koji se zove 'Big Wok'. Zanimljivo, on nije lociran u turističkom središtu ili na nekoj za turiste općepoznatoj lokaciji. Točno se sjećam jednog woka koji je koštao tri eura i da sam ga naručivala svaki drugi dan. Toliko me oduševio. Kad je riječ o srpskoj domaćoj hrani, ona je vrlo slična našoj, a tako i ajvar.

Jedan od najboljih savjeta za buduće turiste je da s putovanja skupljaju uspomene više nego materijalne stvari. - Pa mislim da nema neki poseban suvenir za donijeti iz Beograda. Najbolje se samo opustiti, u potpunosti doživjeti taj grad. Uspomene i ljudi koje upoznate najbolje su iskustvo koje možete sa sobom ponijeti iz grada kao što je Beograd. Ja uvijek kažem da je Beograd iznimno specifičan. To nije Pariz ili London da vi možete deset dana hodati po gradu, muzejima i slično, nego grad koji se treba doživjeti. Smatram da je to srž Beograda.

Kako kaže, uvijek će radije vrijeme provesti sjedeći u kafiću ili restoranu, upijajući kulturu mjesta u kojem se nalazi, nego primjerice planinareći. - Nisam pristalica fizički aktivnog odmora. Isto tako se ne volim preforsirati na putovanju, već mi je najbitnije da se odmorim i doživim kulturu nekog mjesta. Također, od destinacija najviše volim gradove i njih preferiram u odnosu na prirodu. Obožavam urbane sredine i velike gradove, oduvijek su me privlačile metropole kao što su Berlin, Moskva, Varšava i najdraža stvar na putovanjima mi je ne hodati po muzejima ili posjećivati spomenike, nego uzeti bicikl ili prohodati po malim uličicama i stvarno doživjeti život grada. Maknuti se od samih turističkih mjesta, otići u mali kafić, restoran ili pak gradsku četvrt koja se ne nalazi u centru i promatrati okolinu. Osjetiti ljude i vidjeti njihove svakodnevne živote. To je za mene bit putovanja i ono što volim doživjeti.

Sljedeću destinaciju bira vođena srcem. - Budući da mi je dečko iz Perua, Lime, iduće mjesto koje želim posjetiti je glavni grad ove južnoameričke države - dok iza sebe ima zavidan broj putovanja - Posjetila sam većinu europskih država, a jedine destinacije van Europe u kojima sam bila su Turska, ako se ona broji, i Sjedinjene Američke Države.

Posebno pamti europske velegrade. - U najljepšem sjećanju ostali su mi Berlin i Moskva. To su mi najdraži gradovi zato što ja volim takve i slične megalomanske gradove gdje tijekom šetnje ulicom osjećate povijest i kao da ste dio te povijesti.

Za kraj, Nina ipak priznaje kako je kod kuće najljepše, pa će ljeto provesti na hrvatskoj obali. - Iskreno, ove godine planiram posjetiti hrvatske otoke. Prošle godine sam se dosta naputovala te sam prošla 14 država. Mislim da sam srušila rekord, a ove godine planiram bolje upoznati Hrvatsku i njezine obične otoke - zaključila je.

