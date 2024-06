Neda Ukraden iskreno o tome hoće li pred oltar: Ako čujete da sam se udala to znači da sam skrenula s uma!

Neda Ukraden ovog će kolovoza proslaviti 74. rođendan, a njezin radni tempo u ovim godinama nije ništa manje intenzivan od perioda kada je bila puno mlađa. Pjevačica je nedavno predstavila i album ''Samo je nebo iznad nas'' koji je kompilacija najpoznatijih i najljepših dueta koje je Neda otpjevala. Publika i struka cijene i vole njezin rad o čemu svjedoče brojne nagrade koje dobiva i izvan regije pa je nedavno osvojila i nagrade u Turskoj i Rumunjskoj. Pjevačica kaže kako snagu crpi iz obitelji i najviše je ispunjava uloga bake.

- Imam prekrasnu kćer. Bog mi je dao zaista samo jedno dijete ali jedno ali vrijedno. I ona mi je podarila tri krasna unuka, dvije unučice i jednog unuka. Ako vam kažem da su najbolji đaci u razredu onda me razumijete jer sam ponosna na to prije svega. Ali prvenstveno mi je drago da su vrlo odgojena djeca, da smo svi zajedno jedna krasna obitelj koja živi zajedno. Ja mislim da smo mi jedini koji ovako tri generacije skupa i vrlo se lijepo slažemo i nadopunjujemo, imam i krasnog zeta. Dječica su već dovoljno velika da znaju da cijene i da poštuju. Jako sam sretna zbog njih i oni su mi posebna dimenzija moga života - rekla je pjevačica u razgovru za IN Magazin. Jelenu je dobila u braku s pokojnim suprugom Milanom koji je preminuo 2013. godine.

- Sa svojim pokojnim suprugom provela sam najljepše godine. Dobili smo kćer Jelenu i ona je možda glavni razlog zašto nisam htjela ponovno pred oltar, iako su me mnogi prosili. Ne kajem se što se drugi put nisam udala. Bolje da sam sama nego da sam s nekim od koga mi je muka i tko mi stvara kiselinu u želucu - rekla je u jednom intervju, a sada je odgovorila i na pitanje ima li nekog posebnog pokraj sebe.

- Hvala na pitanju, lijepo je i ne žalim se. To uvijek čovjeku daje one leptirići. Ne odustaje se nikako, dok si živ, živi se i umire za ljubav kako kaže moja pjesma. A udaja? E slušajte ako čujete da sam se udala to znači da sam skrenula s uma! Šalim se, nema potrebe, ja imam tu dimenziju moga karaktera i moje osobnosti da volim jako slobodu. Žena poput mene koja djeluje na nekoliko nivoa od obiteljskog preko profesionalnog, ona koja stalno gradi, stalno je s majstorima. To je jako teško razumjeti nekome tko nije u toj priči. - rekla je za IN Magazin.

