Ne volimo kad nas uspoređuju s Tri tenora

Trio Il Volo, koji čine bariton Gianluca Ginoble te tenori Piero Barone i Ignazio Boschetto, prvi put dolazi u Hrvatsku i 21. prosinca nastupit će u Areni Zagreb. Karijeru su započeli 2009., kao tinejdžeri u jednom talijanskom talent showu.

Ispočetka su nastupali pojedinačno, no autor emisije došao je na ideju da ih spoji u trio po uzoru na Tri tenora što je očito bila formula za uspjeh. Nastup trija uočio je producent Tony Renis, Talijan iz Los Angelesa, te im je odmah ponudio ekskluzivni ugovor. Prvi album “Il Volo” objavili su 2010. godine za europsko, američko i latinskoameričko tržište.

Već u prvom tjednu dospjeli su na deseto mjesto liste najboljih albuma Billboard 200. Dosad su objavili pet albuma, na kojima su surađivali s Plácidom Domingom i Erosom Ramazzottijem, a bili su na čak 11 turneja.

Kombinacija Jonasa i Bocellija

Jedan kritičar prozvao ih je kombinacijom Jonas Brothersa i Andree Bocellija, na što Barone ne reagira baš dobro jer ne voli da ih se uspoređuje s bilo kime ističući da su jedinstveni. – Pjevamo vlastite i talijanske tradicionalne pjesme – objašnjava. Ne vole ni usporedbe koje najčešće čuju – one s Tri tenora. Naglašavaju da ne pjevaju operu, nego belcanto i pop-glazbu.

Na pitanje tko ih je prozvao Il Volo (Let), Barone kaže da je to bio njihov producent Tony Renis, a oni su se složili jer je riječ o metafori.

Za nastup s Placidom Domingom slažu se da je bio najbolji dosad, dodajući da im je on jedan od najvećih uzora te da je to bio prvi “tribute” nastup Tri tenora u suradnji s nekim iz samog slavnog trija. Ističu da nije lako nositi se sa slavom, pogotovo od tinejdžerske dobi, ali Ginoble dodaje da im je pjevanje strast i nada se da će to raditi cijeli život.

– Više od snimanja volimo nastupe uživo – kaže Boschetto. – Riječ je o dvije različite stvari koje uživamo raditi. Iako Ginoble naglašava da imaju obožavatelje od devet do 90 godina, najviše ih je među ženskom populacijom, ali doživljaje i anegdote sa ženama ne žele dijeliti s medijima. Ginoble i Boschetto su slobodni, a Barone je u sretnoj vezi.

