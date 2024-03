Natjecateljica u srpskoj 'Potjeri' oborila rekord, mnogi nisu vjerovali da je ovo moguće

život Džeja Ramadanovskog

'Nedelja' je novi regionalni hit! Najbolje prolaze filmovi koji publici izmame suze

Kad je romski pjevač Džej iznenada umro 2020., na Dorćolu je odmah neki lokalni Banksy napravio veliki mural. Bio je pokopan u Aleji velikana. Njegovim krajem film se ne bavi, no ipak uspijeva prenijeti optimističnu poruku da se uvijek može uspjeti uz malu pomoć prijatelja, kako su pjevali Beatlesi. Džejeva priča o putu od trnja do zvijezda podsjetila me na priču jednog glazbenika bluesa, čiju je pjesmu Carl Sagan odabrao za Voyager 1, svemirsku letjelicu u kojoj su 1977. u svemir poslali ploče i zapise koji svjedoče o raznolikom, bujnom životu i kulturi na zemlji.