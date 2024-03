Kate Middleton snimljena prvi put nakon operacije abdomena, ali obožavatelji misle da se radi o njezinoj dvojnici

Bolesti članova kraljevske obitelji te preopterećenost doveli su do krize u britanskoj kraljevskoj kući. Naime, kralj Charles liječi se od raka, njegova supruga, kraljica supruga Camilla uzela je neko vrijeme slobodno od obaveza kako bi moga biti uz njega, a princeza od Walesa Kate Middleton (42) oporavlja se nakon operacije abdomena. Vijesti su to koje posljednjih mjeseci dolaze iz ove kraljevske kuće te zabrinjavaju mnoge obožavatelje. O stanju kralja ne zna se mnogo, a još manje se zna o stanju princeze koje je operirana u siječnju, a vijest o operaciji objavljena je tek nakon zahvata.

Tada je kratko rečeno da će Kate odmarati do Uskrsa te da je prije toga nećemo vidjeti u javnosti, no fotografi su je ipak snimili. Middleton se nalazila u blizini dvorca Windsor, dok ju je u automobilu vozila njezina majka Carole Middleton, piše TMZ koji je objavio i fotografije. Kate je bila ozbiljnog izraza lica, a pogled je sakrila iza tamnih sunčanih naočala.

No, s obzirom na to da je princeza svojim izbivanjem iz javnosti potaknula različita nagađanja na društvenim mrežama, neki smatraju da se radi o njezinoj dvojnici. Naime, na X-u mnogi pišu da je ovo snimanje bilo dogovoreno te da se radi o planiranom potezu kako bi se smirile glasine koje kruže.

- To nije ona. Žele kontrolirati štetu - komentar je jedne korisnice.

- Zanimljivo je da su uspjeli snimiti fotografiju kao da stoje točno ispred auta, ali ipak je jako nejasna - dodala je druga osoba.

