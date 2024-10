Natjecatelj u 'Milijunašu' tražio pomoć publike zbog ovog hita Bijelog dugmeta! Biste li znali odgovor?

Emisiju 'Tko želi biti milijunaš?' otvorio je Siniša Majstorović iz Pule, diplomirani arheolog koji je u prethodnoj emisiji osvojio 150 eura. Prvi džoker zatrebao je na šestom pitanju kad mu je publika pomogla točnim odgovorom oko stihova pjesme „Bitanga i princeza” sa svojih 66 % glasova. „Nebojša Slijepčević u svom nagrađivanom kratkometražnom filmu donosi priču o čovjeku koji nije mogao...”, glasilo je 8. filmsko pitanje na kojem je Siniša zatražio pomoć džokera „zovi”. Otac Damir mu je sugerirao točan odgovor D šutjeti što mu je donijelo 1.000 eura.

Na desetom pitanju tražilo se more u kojem su se dogodile dvije važne pomorske bitke, a Siniša je uz pomoć džokera „pola-pola” stigao do točnog odgovora B u Jonskom i osvojio minimalno 5.000 eura! „Koja od 14 kitica Horvatske domovine nije dio hrvatske himne?”, glasilo je 11. pitanje koje je otvorio bez džokera na raspolaganju. Nije bio siguran u točan odgovor, posumnjao je na opciju D predzadnja, no točan je odgovor bio C treća te je Siniša završio igru s prethodno osvojenih 5.000 eura.

Vjeko Bašić iz Đakova nastupio je kao drugi natjecatelj, inače je vlasnik taksi tvrtke, a hobiji su mu pub kvizovi, sviranje gitare i sport. Mladić je sjajnom igrom odgovorio na deset pitanja i stigao do osvojenih 5.000 eura! S tri džokera na raspolaganju otvorio je 11. pitanje za 10.000 eura. „Gdje je 1970. započela reforma koja je od unitarne postupno stvorila federalnu državu?”, glasilo je pitanje na kojem je Vjeko zatrebao prvi džoker, piše HRT.



Njegove sumnje upućivale su na odgovor pod B Belgija, dok mu je njegov džoker "zovi", ujak Vlatko, sugerirao odgovor pod A Italija.

Vjeko je potom iskoristio i džoker „pola-pola” kojim nije dobio veliku pomoć s obzirom na to da su ostali upravo spomenuti odgovori oko kojih je dvojio.

Iako je još na raspolaganju imao i džoker, odlučio je vjerovati ujaku i nažalost pogriješio. Igru je završio s prethodno osvojenih 5.000 eura. Treća natjecateljica Jelena Prtorić dolazi iz Kolana, učiteljica je engleskog i talijanskog jezika u OŠ A. G. Matoša Novalja, a u pratnju je povela prijateljicu Ivanu. Nakon pet točnih odgovora, iduću emisiju nastavlja s osvojenih 150 eura i tri džokera na raspolaganju.

