Nataša Janjić objavila fotografiju sina: Naš vlastiti čovjek

Naš vlastiti čovjek. Big Bang ljubavi. 💙 Toni 💙 19/02/2019 . . . #svemoje #volimvolim #pigibonsi #preciousmoments #loveofourlives #greatestlovestory #samoljubav

A post shared by Natasa Janjic (@nanulananula) on Feb 21, 2019 at 2:49am PST