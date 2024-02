Natalie Balmix osvrnula se na tehničke greške na Dori: 'S HRT-a mi još ništa nisu objasnili'

Pjevačica Natalie Balmix oglasila se na Instagramu i progovorila o tehničkim problemima u polufinalu i finalu Dore.

- Odmah da na početku odgovorim na sve sumnje u to da ne mogu otpjevati pjesmu koju sam snimila. U životu sam veliki ziheraš pa sam se toga držala i ovdje, odnosno u studiju kada smo snimali pjesmu - da ne mogu, ne bih ovo ni snimila, osvrnula se na situaciju kada joj je u polufinalu nastavila svirati matrica nakon što je otpjevala pjesmu.

- Ne znam čija je to greška niti mi se sa HRT-a itko izjasnio za tu situaciju ili ju pokušao objasniti. Tu situaciju ćemo nazvati 'bilo pa prošlo'. Moja/naša pretpostavka je da su vjerojatno pripremili dio iz nastupa za 'recap' pa im je 'otišao van' nakon što je matrica došla do kraja. I ne, ja to nisam čula u slušalicama, kazala je i zatim komentirala situaciju u finalu kada se činilo da tijekom refrena netko u pozadini pjeva višim glasom.

- Nažalost, sve što se dogodilo, čula sam tek kada sam došla kući. U green roomu je sasvim drugačiji sound nego što ide na Tv-u pa su svi mislili da je prošlo super. Pretpostavka je da je back vokal usred live mixanja očito bio preglasan, dok su mene smanjili. Ovo su samo pretpostavke jer također nisam dobila nikakvo objašnjenje.

Kao što je bilo vidljivo, odnosno kao što ste mogli čuti, pjesma ima i visokih i niskih dionica te su tonci morali live mixati. To je vjerojatno jedna od razloga zašto je ispalo da se derem u visokim dionicama i odlazim u 'peak', a na kraju i razlog situacije u finalu Dore, napisala je.

Osvrnula se i na komentare da je pjevala na playback.

- Dotaknula bih se i ove teme. Svi koji se imalo razumiju u glazbu shvaćaju da nitko na Dori ne pjeva na playback jer i sama pravila nalažu tako. Na kraju, hvala svima koji su komentarima pisali da sam pjevala na playback - zapravo je to pohvala!, zaključila je Natalie Balmix.

Inače, Natalie je s pjesmom "Dijamanti" autora Darka Dimitrova završila na 10. mjestu.

