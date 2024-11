Naša manekenka priznala da je rodila u tajnosti! Investicijski menadžer i ona dobili kćer kojoj su dali nesvakidašnje ime

Jedna od naših najpoznatijih manekenki sa inozemnom karijerom, Helena Šopar Zadro napokon se oglasila te na društvenoj mreži Instagram priznala kako je ovih dana na svijet donijela svoje prvo dijete - kćerkicu kojoj su presretni roditelji dali ime Vida. Helena koja je u šest godina u braku sa zagrebačkim menadžerom Vjekoslavom Zadrom, njihovu kćerkicu rodila u Petrovoj bolnici u Zagrebu, na društvenoj mreži napisala je zahvalu doktoru Gordanu Zlopaši. Kako se iz njene objave da naslutiti, lijepa manekenka koja s mlađom sestrom Tamarom ima i svoju modnu liniju Sopar inspiriranu paškom čipkom, dugo je željela postati majka, a ta joj se želja konačno i ispunila.

Helena je objavila i svoje trudničke fotografije na kojima se može vidjeti da u drugom stanju, osim trbuščića, nije dobila višak kilograma. Podsjetimo, nedavno je Večernji list pisao kako je Helena rodila, a vijest je za Story.hr potvrdio izvor blizak manekenki. Helena je od 2018. godine u braku s investicijskim menadžerom Vjekoslavom Zadrom. Par se vjenčao na romantičnoj ceremoniji u Bolu na otoku Braču nakon četiri godine veze, no svoj brak i privatni život uspješno čuva daleko od očiju javnosti. Tako je i trudnoću držala u tajnosti, a iako je postigla velike uspjehe u modnom svijetu, nikada nije dopuštala da njezina intima zasjeni profesionalnu karijeru.

Helenin brend Sopar već je stekao prepoznatljivost po kvalitetnim materijalima i dizajnu inspiriranom hrvatskom baštinom, a onaj tko želi jedan komad iz njezine kolekcije morat će izdvojiti i po par stotina eura. Podsjetimo, Helena je krasila časopise i editorijale poput slavnog Voguea i Marie Claire. Prošle se godine također pohvalila svojim pratiteljima na društvenoj mreži Instagram kako se surađivala s časopisom "As IF". Tada je taj časopis napravio suradnju s brendom Max Mara, a u editorijalu je pozirala i lijepa Helena.

Našu manekenku fotografirala je Tatijana Shoan, čiji je stil fotografije izrazito dramatičan. Na jednoj od fotografija pozirala je i na Bolu na Braču i to ispred kamenog zida pred kojim su sjedili stariji muškarci u kupaćim gaćicama, a ona je među njima stajala u bijeloj haljini i s crnim rukavicama koje su sezale iznad laktova. ''Uvijek se najbolje provodim na snimanju Tatijanom'', napisala je i dodala emotikon srca, a zahvalila se i "živućim legendama" na Bolu koji su sudjelovali u fotografiranju.

FOTO Pogledajte kako izgleda atraktivna vila Igora Tudora

Pratitelje je fotografija oduševila, a mnogi su primijetili da je za Brač vežu posebno lijepe uspomene. Naime, Helena se tamo 2018. godine udala za supruga investicijskog menadžera Vjekoslava Zadru, a vjenčanje je doista bilo bajkovito. Mladenci su do crkve stigli oldtajmerom, a mladenka je za vjenčanicu imala haljinu vlastitog brenda Sopar. Vjenčanica je bila šivana od paške čipke, a krasio ju je i dugačak veo. "Bio je to magičan dan, dušo, Kao i svaki dan s tobom", napisala je jednom prilikom kada mu je čestitala godišnjicu, kao što to čini svake godine.

VIDEO Dramatičan sukob Bilmana i Tomčić u 'Supertalentu': 'Stvarno mi je dosta toga'