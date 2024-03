Naša lijepa glumica pozirala u badiću na odmoru: 'Ovo je bila najhladnija voda'

Kazališna, televizijska i filmska glumica Nataša Janjić Medančić na društvenoj mreži Instagram često dijeli trenutke iz privatnog života. Poznato je da lijepa glumica najviše voli vrijeme provoditi sa suprugom liječnikom Nenadom Medančićem i njihovo dvoje djece - kćerkicom Kajom i sinčićem Tonijem. Ova sretna obitelj otputovala je na Zanzibar, a glumica je napisala: - Nikad nisam ljetovala zimi - pohvalila se na Instagramu te je podijelila mnogo fotografija s njihove prve zime u toplijim krajevima.

Nataša je u petak objavila i fotku na kojoj je u badiću. Pokazala je mjesto di se odlučila okupati.

- Ovo je bila najhladnija voda, najsličnija Jadranu. U čudesnom rezervatu, u bazenu koji je napravila priroda, a oplemenili ljudi.

Ranije je otkrila što su radili u nacionalnom parku Jozani.

- Danas je pakleno vruće pa smo odlučili posjetiti šumu, točnije nacionalni park Jozani. Naš glavni interes bili su majmuni, naravno, ali bilo je i mnoštvo autohtonih biljaka i stabala. Kažu i zmija otrovnica, ali njih srećom nismo vidjeli. Šuma nas nije rashladila kako smo očekivali, ali nas je barem malo sačuvala od sunca. I stvarno, ali stvarno moraš zavoljeti ovaj čudesni otok - napisala je glumica otkrivši i kako su joj djeca "nikad bolja, nikad poslušnija, nikad divnija" te da s djecom treba putovati što dalje. U drugoj se objavi ova Splićanka osvrnula i na vremenske prilike.

- Kiša sipne s vremena na vrijeme, iznenadni oblaci naizgled osvježe na kratko, ali vrućina je nepobjediva. Plima i oseka izmjenjuju se svakih 6 sati, od potpune pustoši do dubokog divljeg mora. Indijski ocean, vruć kao Whirlpool - prenijela je svoje dojmove naša glumica.

Podsjetimo, prije nego je došla s obitelji u Zanzibar, na društvenoj mreži otkrila je kako je doživjela nezgodnu situaciju na zagrebačkom aerodromu. - Za Dubai (UEA) putovnica treba vrijediti najmanje 6 mjeseci. Mi to nismo znali, nitko nas nije obavijestio, tako da je ovo drugi pokušaj ulaska u avion i odlaska na odmor. Prvi je neslavno propao zbog jednog člana - napisala je glumica prije godišnjeg odmora iz snova.

Nataša je krajem prošle godine suprugu Nenadu čestitala petu godišnjicu braka. U podlozi videa svira pjesma Harija Rončevića "Kad bi se moga rodit", a Nataša je suprugu čestitala godišnjicu emotivnom porukom. - Petica. Kroz sunce i kišu, kroz oluje i bonace. Do neba i nazad! I sve ispočetka. Tvoja - napisala je pokraj videa. Na svom Instagram storyju prisjetila se i njihovog vjenčanja pa otkrila čemu se to njih dvoje raduju u budućnosti.

- Bio je to najljepši dan. On još čeka veliku feštu, ja medeni mjesec, ali barem se imamo čemu veseliti u godinama koje slijede. Bogatstvo smo odmah izrodili, sad neka nam samo cvijeta. Volim te ljubavi, sretan nam peti rođendan braka - dodala je uz fotografiju. Nataša i Nenad vjenčali su se 2018. godine.

