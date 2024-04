Naš poznati pjevač zahvaljujući vjeri spasio se pakla droge: Uzeo sam krunicu i svaki dan išao u katedralu

Alan Hržica na glazbenu je scenu stupio kao pop izvođač, no u jednom je trenutku odlučio napraviti veliki profesionalni, ali i životni zaokret te je danas jedan od predvodnika glazbeno-duhovne scene u Hrvatskoj. Njegovi hitovi "Kako bi nam bilo dobro" i "Neka te odvede" brzo su postali omiljeni publici i donijeli su mu popularnost, a okušao je sreću i na Dori 2003. godine kada je nastupio s pjesmom "Uzmi svu svoju ljubav". Godinu dana kasnije objavio je i album "Samo za tebe" u izdanju Croatia Recordsa, a sada su opet objavljene i fotografije sa snimanja njegovog spota za pjesmu "Violine".

U jednom trenutku se pjevač odlučio povući sa glazbene scene da bi se vratio glazbi nekoliko godina kasnije, ali kao izvođač duhovne glazbe. Njegova glazbena ostvarenja u ovom žanru su bila jako uspješna i Hržica je osvojio Porin za album Kamenita vrata live, snimljen 2014. godine na koncertu koji je održan ispod samih Kamenitih vrata u Zagrebu i na tom su koncertu nastupile sestre Ivana Husar Mlinar i Marija Husar Rimac te Nina Badrić kao i brojni drugi izvođači.

VEZANI ČLANCI

- Dugo sam odbijao ozbiljnije se baviti duhovnom glazbom jer je to prvenstveno u početku bila potreba moga srca, moja molitva. Tu sam doživljavao intimni susret s Bogom, Njegovu moć, snagu i nježnost. Kad bih počeo svirati, imao sam osjećaj kao da je On došao i ispunio prostor u kojem se nalazim; teško je to opisati. Ključni trenutak dogodio se kada sam shvatio da tu prisutnost koju osjećam pjevajući Njemu može osjetiti i treća osoba koja samo sluša i da to u njoj izaziva pokret duše, često praćen suzama i ganućem. Shvaćanje te činjenice bilo je golema stvar za mene. Sve ovo što se događa danas s mojim koncertima i djelovanjem posljedica je tog iskustva - ispričao nam je krajem prošle godine u intervju Alan Hržica.

Pjevač je u svojim ranijim intervjuima i javnim istupima govorio o tome kako je u jednom periodu života konzumirao drogu i alkoholizirao se i kada je shvatio da će dotaknuti dno odlučio je napraviti veliki životni zaokret. Posvetio se vjeri i spas je pronašao u molitvi.

GALERIJA Velika fotogalerija: Brojni poznati uživali su na glamuroznom partyju povodom dodjele Ruža najtrofejnijima

- Uzeo sam krunicu u ruke i svaki dan išao sam u katedralu moliti krunicu. I samo me je jednu noć probudilo, kao da je neko svjetlo prošlo kroz mene i tako me ostavilo minutu-dvije. Nisam mogao pomaknuti ni ruku ni nogu. Nisam više uzimao niti drogu niti sam se ponašao na onaj način kako sam se prije ponašao - ispričao je Hržica 2016. godine kada je svjedočio svoju vjeru u crkvi sv. Ante na Humcu u Ljubuškom.

Alan je i svoju suprugu Rikardu upoznao na hodočašću u Međugorju i u braku su osam godina i roditelji su sinovima Davidu i Leonu, a u intervju za Večernji list pričao je o tome jesu li njegovi sinovi svjesni da im je otac pjevač i kako reagiraju kada ga vide u medijima te imaju li i oni afinitet prema glazbi?

- U procesu mog osobnog obraćenja, odnosno dubljeg doživljaja vjere, kao da mi se otkrio i taj predivan misterij roditeljstva i samog djeteta kao Božjeg dara čovjeku. Pred tom spoznajom uvijek stojim u oduševljenju i zahvalnosti, pa nastojim svaki slobodan trenutak provesti u krugu obitelji. Neki dan je David vidio jumbo plakat s najavom koncerta u Domu Sportova i rekao je: "Mama, ja ti nisam znao da je tata tako poznat." Sinovima su ljudi koji nam prilaze, koncerti i putovanja sasvim normalna stvar jer su u tome odmalena pa ne primjećuju razliku. Za njih je to samo tatin posao - rekao nam je Alan.

VIDEO Ella Dvornik oplela po političarima! 'Možete li popraviti dječje igralište na Jarunu?'