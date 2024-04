Naš poznati influencer hitno je završio na operaciji: Život ti priredi svašta u 24 sata

Influencer Marko Vuletić, koji na Instagramu ima preko 282 tisuće pratitelja dok ga na YouTubeu prati 313 tisuća pratitelja, objavio je pratiteljima fotografiju iz bolničke sobe i otkrio kako je bio na hitnoj operaciji. - Život ti priredi svašta u 24 sata. Prvo je počela neka bol u trbuhu, nikad je do sad nisan ima. U panici odem na hitnu i žena mi kaže možda je slijepo crijevo. Sinoć operiran, jutros bez slijepog crijeva i nikad zgodniji - napisao je Marko uz fotografiju iz bolnice koju je objavio na Instagramu. U komentarima njegovi brojni pratitelji poželjeli su mu brz oporavak. U svojim instagram storyjima Marko je objavio i kako u bolnici nakon operacije smije jesti samo juhu i čaj. Napisao je i kako je najprije mislio kako se radi o trovanju hranom i otišao je na Hitnu u Trogir.

Napisao je kako ga je boljelo u predjelu prepona i to toliko da taj dio nije mogao ni dotaknuti. Iz Trogira je otišao u Split u bolnicu gdje su mu odmah napravili sve potrebne pretrage. - Stvarno sve pohvale za doktore jer se operacija organizirala u 20 minuta - napisao je Marko na Instagramu o svom iskustvu u splitskoj bolnici i dodao je kako je operacija bila rutinska i trajala je oko pola sata, ali će još neko vrijeme ostati u bolnici.

Marko je jedan od naših najpoznatijih influencera i sa svojim pratiteljima često progovara o najvažnijim životnim temama i psihologiji odgoja, a često detalje priča i u svom podcastu "Šta je s glavon?", kao i na TikToku. U jednom od videa na TikToku, gdje ima preko 320 tisuća pratitelja prisjetio se i svog odrastanja koje nije bilo nimalo lako zbog vršnjačkog nasilja.

"Cijeli život ću pamtiti imena koja su me u djetinjstvu zlostavljala. Nisi samo ti prošao kroz to. Ja ću ti ispričati kako je to izgledalo kod mene. Tukli su me kišobranima, bacali klupe na mene, i sad naćuli svoje uši... Samo zato što sam nosio maslinasto zelene hlače. Ja sam cijelo odrastanje bio trn u oku nekome tko nije bio zadovoljan sa samim sobom i onda je to izlazilo preko mene u obliku agresije. I tad kad se to dešavalo, ja sam mislio da sam ja kriv. Zašto se ja jednostavno ne mogu uklopiti u sredinu? Zašto ja ne mogu biti kao svi drugi i igrati nogomet? Što je to u meni da ja to ne mogu napraviti? Ja danas pamtim tim ljudima imena. I onima koji su htjeli doći i zapaliti mi kosu, koji su se smijali da je netko bacao klupu na mene, a nisu ništa napravili. I sve to dolazi iz obitelji. Meni je jedino žao što ja te ljude nisam mogao pogledati u oči i reći im: ‘Žao mi je što nemaš ljubav koju sam ja imao‘. Ja imam toliko dobre roditelje koji su uvijek sa mnom razgovarali i vodili brigu da sam ja sretan i zadovoljan. I vjerujte, sve to prođe. Danas imam 25 godina, odrastao sam i na spomen tih ljudi meni samo bude žao. Kao mali zaključak, mislim da svi zajedno možemo puno više napraviti nego nekoga maltretirati”, zaključio je Marko u videu koji je podijelio. Pratitelji su oduševljeni njegovom iskrenošću i želji da o svemu progovara na društvenim mrežama.

