Nandi iz 'Gospodina Savršenog' o opakoj dijagnozi: 'Čovjek shvati koliko je život prolazan'

U životu Nandi Uzelac nakon showa “Gospodin Savršeni” mnogo se toga promijenilo. U emisiji nije uspjela osvojiti srce Savršenog, ali je zahvaljujući pojavljivanju na malim ekranima stekla prepoznatljivost koju je odlučila iskoristiti u poslovne svrhe. Na YouTubeu pokrenula je kanal na kojem dijeli savjete o životu, svakodnevici i ljubavi.

U javnosti je već nazivaju novom životnom savjetnicom (“life coach”) na domaćoj sceni, a upravo je to posao koji sve više intrigira brojne poznate Hrvate. U vodama tzv. životnih trenera okušale su se Tajči, Danijela Martinović, Ivana Plechinger, no one, barem zasad, nisu ni blizu Ani Bučević čiji rad i savjete Nandi redovito prati.

Miljenica gledatelja

– Već me stavljaju uz bok Ani Bučević, koja mi je uzor, i Danijeli Martinović. To mi laska. Da vas netko gleda jer želi čuti vaše riječi – pa ima li ljepšeg komplimenta?! – govori ushićeno Nandi koja je očigledno nakon emisije postala miljenica gledatelja. – Čini mi se da sam ih osvojila nenametljivošću, britkošću, time što bez problema i vrijeđanja iznosim svoje mišljenje i stojim iza toga. Kad je počela lavina komentara da me žele ponovno gledati i slušati, jednostavan je izbor bio ponuditi mojim pratiteljima kanal na YouTubeu – pojašnjava 29-godišnja Splićanka. Sa svojim pratiteljima dijeli detalje iz privatnog života jer želi ukazati da postoji život izvan savršenih fotografija i ideala kojima se mladi danas vode.

– Društvene mreže nameću pogrešne standarde fizičkog i mentalnog. Danas svi sve moramo imati u materijalnom obliku, moramo biti tip-top itd... Pokušavam mladima objasniti da je u redu ako si ne mogu nešto priuštiti, da izgrade sebe u karakterne i čvrste osobe vlastitih uvjerenja, da izbjegnu komplekse i zavole svoje mane – govori Nandi.

Jača od bolesti

Bez dlake na jeziku progovorila je i o preljubu, koji je i sama doživjela. – To je još tabu. Nisam prozvala ni imenovala nikoga da bih ga dovela u neugodan položaj, nego sam savjetovala kako prebroditi takvo iskustvo. Nećemo si lagati, mnogi to dožive, no neugodno im je to iznositi. Meni nije, zašto bi mi bilo! Problemi su moje iskustvo koje me iz temelja gradi u jaču osobu. Na istoj platformi objavljujem i videa s motivacijskim i inspiracijskim govorima – kaže Uzelac. Početkom godine Nandi je svojim pratiteljima na Instagramu otkrila da mora na operaciju tumora koji joj je pronađen tijekom redovitog sistematskog pregleda, a ubrzo je zbog svoje odluke požalila.

– Začudili su me negativni komentari i konotacije na temu zdravstvenog problema i žao mi je što sam taj privatni problem podijelila sa širom javnosti. Meni su takvi komentari za svaku osudu pa sam daljnje iznošenje informacija odlučila zadržati za sebe – kaže Nandi koja nije željela otkriti je li se u međuvremenu po drugi put odlučila za operaciju. Naime, prvi put je na operacijskom stolu završila s 20 godina zbog benignog tumora, a danas ističe da joj je taj zdravstveni problem bio vjetar u leđa. – Čovjek shvati koliko je malen, a život prolazan. Shvati da ima određeno razdoblje za svoje snove, da treba koračati i ponajprije biti zahvalan što mu je glava na ramenima. To mi je i bio jedan od poticaja za osnivanje vlastite marketinške agencije – otkriva mlada poduzetnica kojoj do potpune sreće nedostaje samo njezin gospodin Savršeni s kojim će zasnovati obitelj.

Pogledajte i kako poznate Hrvatice izgledaju bez šminke.