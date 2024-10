Katicu razočarala scena koju je Tamara napravila: 'Plakala je. Bila je ljubomorna, kolutala je očima'

U showu 'Ljubav je na selu' gledali smo kako su se u Puli, spremali kava i doručak, a farmer Ivo morao je ubrzo otići na posao. Katica mu je peglala košulju, a zasmetalo joj je što se Tamara samo izležava: „Bila je na telefonu... Nazivala je Ivu, samo mu je sve prenosila i govorila što se nalazi u apartmanu, vršila mu je presing“. Katica je prepričavala Mileni što se dogodilo u izlasku večer prije, otkrivši da ju je Ivo češkao po leđima i zagrlio, a učinilo joj se da je Tamara zbog toga zaplakala: „Jednostavno sam vidjela da joj baš nije bilo drago. Bila je ljubomorna, kolutala je očima. Radila je scene.“ „Ne mogu reći da se ona u njega zaljubila, ali ona u njemu vidi muževnost, vidi sklad s njime“, komentirala je Milena.

"Milena je rekla da nije dužna služiti Tamaru da bi Tamara na kraju rekla da Milena stalno na nju viče i da ona nije došla tu raditi", komentirala je Katica. "Svaki dan čujem lekciju, bila to Milena ili Katica: 'Vidiš, ti samo ležiš, ništa ne radiš, samo si na mobitelu, a mi stalno nešto radimo", izjavila je Tamara, a nakon toga je otišla zaliti cvijeće.

"Ja bih rekla da je to neka njihova taktika u smislu da me se hoće riješiti, u smislu da ja nemam šanse kod Ive, da odustanem, ali mene to ne dira. Ja i dalje idem naprijed", nadodala je Tamara.

Milena je pitala Katicu misli li da je osvojila Ivu u šetnji. "Ne znam. Nisam baš potpuno sigurna, ali...", odgovorila je Katica. Milena je rekla kako je Ivo češkao Katicu po leđima dok su bili u šetnji. Zanimalo ju je li Tamara to primijetila. "Nije, meni se čini da je ona plakala", tvrdi Katica.

"Zato što je mene Ivo zagrlio, a ja sam njemu naslonila glavu. Vidjela sam da joj nije baš drago. Bila je ljubomorna", naglasila je Katica. Objasnila je da je Tamara kolutala očima i pokušala nešto pokazati farmeru. "Radila je scene i svašta nešto", kazala je Katica Mileni. "Ivo je više pažnje posvećivao Katici tako da je Katica danas u trećem, sedmom nebu, desetom nebu", zaključila je Milena.

