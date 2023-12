Nakon prekida s Gospodinom Savršenim ne gubi nadu: Stankica odjenula zanimljivu modnu kombinaciju

Bivša djevojka Tonija Šćulca, poznatijeg kao Gospodin Savršeni Stankica Stojanović u posljednje vrijeme često objavljuje fotografije na društvenoj mreži Instagram, a osmijeh s lica ne skida. Iako je ovaj dvojac prekinuo svoju ljubavnu romansu te je svatko krenuo svojim putem, Banjolučanka je na posljednjoj fotografiji odjenula posebnu modnu kombinaciju.

Odabrala je atraktivan crni outfit, a zlatnim detaljima je istaknula koliko je zapravo elegantan i poseban predimenzionirani sako. Osim što je krenula dalje bez svog voljenog Tonija, uredila je i svoj stan iz snova te pratiteljima na društvenoj mreži otkrila neke trikove za uređenje doma. – Kićo, imamo dom iz snova – napisala je uz fotografiju sa svojim psom, preslatkim bež francuskim buldogom, a u komentarima ispod objave nizali su se samo komplimenti.

Podsjetimo, Toni Šćulac poznatiji kao Gospodin Savršeni nedavno je prekinuo ljubavnu vezu s partnericom Stankicom Stojanović. Istina je da ljubav ne poznaje granice, a tome su prethodne dvije godine svjedočili i njih dvoje koje je spojio zabavni reality show. Razdvojiti ih, činilo se, ništa nije moglo... No ipak, njihovoj ljubavi došao je kraj. Otvoreno i bez dlake na jeziku Toni je ekskluzivno za Večernji list govorio o bolnom prekidu, u kakvom je zaista odnosu ostao s bivšom partnericom, muško-ženskim prijateljstvima, Splićankama kao najljepšim ženama i planovima...

- Jedine detalje koje želim reći vezano za prekid sa Stankicom jest da je istina da smo prekinuli našu vezu i da nismo više zajedno. O toj ženi mislim sve najbolje i nema nikakve zle krvi između nas. Svjestan sam toga da smo bili javni par zato što smo se upoznali u reality showu 'Gospodin Savršeni'. Isto tako sam svjestan dok smo bili zajedno da smo dijelili detalje i lijepe trenutke iz privatnog života s javnosti. No svjestan sam i toga da sam rekao nakon što završim s realityjem da me ne zanima svijet showbiznisa i da ne planiram dalje dijeliti svoju privatnost. Ja sam jedan običan momak i profesor na fakultetu koji je vidio svijet showbiznisa i bilo mi je to sve zanimljivo, ali mene to osobno više ne privlači. Ne želim iznositi detalje prekida kada smo i zašto okončali našu vezu. Odlučio sam i to da svoj ljubavni život više ne planiram dijeliti s javnosti – kazao nam je 32-godišnji Toni koji je napomenuo kako nije moguće da ostane u prijateljskom odnosu sa sedam godina starijom Stankicom.

- Ja osobno ne vjerujem u muško ženska prijateljstva. Po svojem iskustvu i iskustvu mojih bliskih ljudi sam naučio da ako se muškarac i žena puno zbliže da na kraju to dovede do emocija, barem s jedne strane. Takav odnos na duge staze nije održiv. Mislim da takva prijateljstva dovedu do veze ili do toga da nije prijateljstvo. Ponavljam, između Stankice i mene nema zle krvi, ali naravno da ne mogu biti najbolji prijatelj s nekim s kim sam bio u vezi – objasnio nam je Toni te dodao:

- Život ide dalje, nije kraj svijeta i uvijek se dobro nakon prekida fokusirati na sebe. Nakon što ste analizirali što se pogrešno napravili u takvom ljubavnom odnosu, važno je krenuti dalje i napravit sebe najboljom verzijom. Meni je nakon prekida glavni fokus bio posao i to sam stvarno pojačao te sam imao više vremena za preusmjeriti energiju u tom pravcu. Posao je moja velika ljubav – iskreno je priznao Šćulac.

- U teoriji bih volio pronaći neku Splićanku i da živimo zajedno. Ali, ipak, mislim da nema smisla ograničavat se zato što ljubav ne bira. Na primjer, sutra se mogu zaljubiti u djevojku koja živi vrata do mene, a mogu i u onu koja živi na drugom kraju svijeta. Mislim da daljina ne bi trebala biti prepreka i ako se zaljubim u neku djevojku koja živi daleko od mene da neću zbog toga reći: „Eh, ništa od toga“. Malo sam se bio i šalio kada sam dobio ponudu za to radno mjesto u Latviji pa sam rekao: „Ako bi uz to došla i jedna Latvijka i ako bi se zaljubio, možda bih je i prihvatio“. Kada bi se tako nešto dogodilo da mogu kao i sada putovati i raditi što volim i da još uz to dođe i ljubav, zašto ne – zaključio je Toni Šćulac, dok je Stankica za domaće medije rekla kako su ostali u prijateljskim odnosima te da se međusobno poštuju. Vjerujemo kako će uskoro oboje pronaći svoju srodnu dušu.

