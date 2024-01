Nakon otkazanog koncerta Stele Rade javio se organizator: 'Smatra je turbo folk pjevačicom'

Mlada glazbenica Stela Rade u nedjelju se javila na svojim društvenim mrežama te otkrila što joj se dogodilo. Naime, Stela je trebala nastupiti u sklopu Adventa u Svetom Ivanu Zelini, no nastup je otkazan pola sata prije nego je trebala izaći na binu. Stela je s pratiteljima podijelila kao je sve izgledalo te kazala kako nije dobila objašnjenje o razlozima otkazivanje njezinog koncerta.

- Moj nastup u Svetom Ivanu Zelini otkazan je pola sata prije samog početka i to od strane gradonačelnika i direktorice turističke zajednice. Sve je bilo spremno, šator se napunio ljudima. Nisu naveli razlog nego su samo rekli da se šator mora isprazniti i da nastupa neće biti ni pod koju cijenu. S obzirom na to da nisu naveli razlog, mi iz nekih izvora i po nekim pričama subjektivno zaključujemo da je to upravo zbog činjenice što sam na tom nastupu trebala svirati harmoniku, koju nažalost u Hrvatskoj neki ljudi i dalje gledaju kroz negativan kontekst jer se odmah misli da bi se na tom nastupu svirao turbo folk i narodnjaci koje oni nikako ne žele u svom gradu. - rekla je Stela u videu koji je objavila na društvenim mrežama. Dodala je kako joj je žao što nije nastupila jer bi pokazala kako harmonika može odsvirati različite žanrove i da svoj nastup prilagođava manifestaciji na kojoj nastupa.

- Došlo vas je jako puno i svi ste pokazali želju da se nastup održi i to svi uglas i hvala vam na tome. Nažalost nismo mogli ništa i

nismo htjeli ići protiv grada, ali nisam imala srca otići doma, pa smo našli način da nastup koji je trebao biti javan nekako pretvorimo u privatnu zabavu koja nam je dozvoljena. Hvala svima koji ste došli u jedan manji prostor i tamo svi svirali sve što narod želi i narod se zabavio bez da je ikome naštetio na bilo koji način i to je jedino što je bitno - rekla je Stela u videu.

Nakon njezine objave o svemu se oglasio i organizator koncerta Marijo Pošta iz tvrtke Univerzal Servis Promet, koja tvrdi da iza otkazivanja stoje "osobni razlozi i interesi direktorice Turističke zajednice gđe. Marinke Zupčić Mubrin".

- Temeljem Ugovora o pružanju ugostiteljskih usluga na Adventu 2023/2024 bio sam ovlašten organizirati između ostalih ugostiteljskih usluga i nastup dva izvođača, po svojem izboru i o svojem trošku. Dakle, prema dogovoru s Turističkom zajednicom kao organizator sam imao pravo dovesti o vlastitom trošku dva izvođača te prve koje sam angažirao bili su Full Time band, dok je drugi izbor pao na Stelu Rade - započeo je priopćenje koje je objavljeno na Facebooku.

- Dana 5. siječnja 2024., dva sata prije početka nastupa Stele Rade iznenada sam zaprimio Izjavu o raskidu Ugovora s obrazloženjem da sam prekršio odredbe Ugovora, iako u samom ugovoru, a niti u Izjavi o raskidu nije jasno navedeno koje bi to odredbe uopće bile - piše dalje uz napomenu da je "pojašnjenje za otkazivanje od gđe. Marinke Zupčić Mubrin, direktorice Turističke zajednice grada Sveti Ivan Zelina, bilo to što je Stela Rade nastupala u Zvezdama Granda te da ju smatra turbo folk pjevačicom."

- Očito je da se radi o osobnim razlozima direktorice Turističke zajednice gđe. Marinke Zupčić Mubrin koja nije dopustila da se održi nastup Stele Rade zbog nekih vlastitih interesa i bez opravdanih razloga. Napominjem kako je Stela Rade bila moj izbor zato što je nastupala i na adventu u Gradu Zagrebu, ima bogat repertoar pjesama koje izvodi na svojim nastupima te je izrazito profesionalna i stvara odličnu atmosferu, koja i priliči aktualnom dobu godine - piše Pošta dalje. Kaže da je direktorica nakon toga "nastavila onemogućavati i ostalu ponudu na Adventu tako da je sabotirala rad klizališta i onemogućila mu daljnji rad na Adventu".

- Naime, sat vremena prije nego li je nastup trebao biti održan sama gđa. Marinka Zupčić Mubrin iskopčala je struju na cijelom Adventu te obavijestila policiju u slučaju da pokušam održati nastup Stele Rade. Ujedno je i u narednim danima onemogućila rad ugostiteljskog dijela na adventu i bilo kakvo održavanje manifestacija koje su do tada bile organizirane u sklopu Adventa. Kako nisam želio stvarati daljnje nemire i nepotrebno dizati tenzije odustao sam od pokušaja da održimo nastup i završetak Adventa koji su građani grada Zeline toliko željeli - zaključio je u priopćenju i poslao javnu ispriku glazbenici.

Podsjetimo, Rade plijeni pažnju svojim autorskim pjesmama, a u prosincu je predstavila video spot s nadolazećeg, istoimenog EP-a "Korak po korak". S četiri intrigantna singla - "Briga me," "Spasi nas," "Nije kasno," i naslovna pjesma "Korak po korak," Stela je donijela glazbenu raznolikost kakvu već duže vrijeme nismo čuli.

Stela je započela svoj EP album singlom “Briga me” gdje je nam je predstavila dio sebe kao autorice teksta i aranžmana, dajući naslutiti kako će njezin novi album biti poput puzzla koje se sa svakim novim singlom slažu i otkrivaju što sve Stela jest. Već dva tjedna nakon je uslijedio i drugi singl pod nazivom “Spasi nas” gdje Stela slušatelja vodi kroz emotivnu baladu čiju produkciju i aranžman potpisuje Ivan Pešut, koji kaže kako mu je bilo najzanimljivije: “spojiti Stelin zvuk harmonike s orkestralnim aranžmanom kako bi stvorili spoj koji je zanimljiv i poseban, tako da kad biste izdvojili jedan od tih elemenata, izgubili čaroliju koja ga čini jedinstvenim.”

