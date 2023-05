Nakon duge i teške borbe s rakom preminuo basist grupe The Smiths Andy Rourke

Basist poznate rock grupe The Smiths Andy Rourke preminuo je u 60. godini života, potvrdio je to njegov kolega iz benda Johnny Marr. Marr je također otkrio da je Rourke dugo bolovao od raka gušterače.

"S velikom tugom objavljujemo da je Andy Rourke preminuo nakon duge borbe s rakom gušterače. Andyja će oni koji su ga poznavali pamtiti kao ljubaznu i prekrasnu dušu, a ljubitelji glazbe kao iznimno nadarenog glazbenika. Tražimo privatnost u ovo tužno vrijeme", napisao je Johnny na Twitteru.

