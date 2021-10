Nakon afere s udanom pjevačicom obitelj gradonačelnika Banje Luke ima jasnu poruku za njega

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković u centru je medijske pozornosti zadnjih dana zbog svog ljubavnog života. Naime, Draško je navodno imao aferu sa srpskom pjevačicom Tanjom Savić i tu aferu u jednoj televizijskoj emisiji razotkrila je voditeljica Jovana Jeremić i zbog toga je Stanivukovića odmah ostavila njegova tadašnja djevojka. Obitelj gradonačelnika Stanivukovića, piše Blic, bila je šokirana kada je doznala za njegovu aferu s pjevačicom i nije htjela prihvatiti tu vezu.

– Tanja i Draško vješto su se skrivali, a počeli su se viđati dok je on još bio u vezi s Kristinom s kojom se trebao vjenčati, ali ona ga je ovo ljeto ostavila kada je doznala da ju je prevario s pjevačicom. Draškova obitelj, koja je imućna, nije uopće znala za njegovu aferu s Tanjom i nisu imali pojma da je ta afera razlog zbog kojeg je Kristina ostavila Draška. Nakon medijskih napisa o njegovoj prevari obitelj je razgovarala s Draškom i jasno su mu dali do znanja kako ne podržavaju tu vezu i smatraju kako Tanja nije osoba koja je idealna za njega. Obitelj mu je naglasila kako Tanja već ima svoju obitelj, supruga Dušana i dvoje djece i zato ne podržavaju njihovu vezu. Naglasili su mu i kako je je na važnoj funkciji i ne smije si dopustiti takve napise u novinama – rekao je izvor blizak Drašku, a to prenosi Blic.

Draško je na kraju pristao reći Tanji kako bi bilo dobro da se neko vrijeme ne vide i ne čuju, ali prešutio joj je razgovor s obitelji te je nakon njihova uplitanja odlučio više se ne viđati s Tanjom.

