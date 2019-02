Nakon 43 godine, Pop Asanović se s all stars postavom vratio na scenu

Povratak prvoj ljubavi”, album legendarnog klavijaturista grupe Time - bilo bi predugo nabrajati s kim je sve svirao - Tihomira Popa Asanovića istodobno je i najdulje čekani povratak u povijesti hrvatske diskografije. Njegovi prvi samostalni vinilni albumi godinama su među najskupljim raritetima na tržištu. Njegova instinktivna naklonjenost funku i jazzu, preteča kasnijih pothvata Dine Dvornika i Ramba Amadeusa, godinama je bila legenda domaće diskografije, dok se lani nije pojavila kao reizdanje na CD-u i vinilu Croatia Recordsa, kao paket dogovoren u sklopu povratka novim samostalnim albumom “Povratak prvoj ljubavi”.

Duge 43 godine nakon drugog samostalnog albuma “Pop” iz 1976., kojem je prethodio legendarni “Majko zemljo” iz 1974., klavijaturist grupe Time Tihomir Pop Asanović odlučio se na povratak uz “malu pomoć prijatelja” koje je kao rođeni “vođa benda” okupio s producentom Duškom Mandićem. Budući da je prije dva mjeseca dao veliki, prvi intervju upravo za Večernji list, za pažljivije čitatelje ne radi se ni o kakvoj tajni.

Dapače, za čovjeka koji se u profesionalnoj karijeri družio, susretao i svirao s Rayom Charlesom, Frankom Zappom i mnogim drugima te im posuđivao i svoje klavijature, ali i s našim Boškom Petrovićem i Miljenkom Prohaskom unutar B.P Convention, sve manje od ambicioznog povratka ne bi ni trebalo očekivati od takvog majstora klavijatura.

Popis gostiju koje je Tihomir Pop Asanović okupio na albumu “Povratak prvoj ljubavi” – na dva CD-a, s tekstovima na hrvatskom i engleskom jeziku – mogao je sastaviti samo on jer je užitak zajedničke svirke ostao najmanji, tj. najveći zajednički nazivnik glazbenicima njegove generacije s kojima se družio prije odlaska u New York početkom osamdesetih. I onih mlađih, poput Vlatka Stefanovskog, Saše Antića iz TBF-a i sjajne mlade pjevačice Sabrine Hebiri, jedne od zvijezda televizijske A strane i možda najvećeg otkrića ovog albuma veterana.

Fascinantnu osnovnu sviračku postavu – gitare Jani Moder i Primož Grašič, bubnjevi David Morgan, bas Davor Črnigoj – nadogradili su Vedran Božić, Stefanovski, Dragi Jelić i Točak iz Smaka na gitarama, a “Ludo momče Makedonče”, Popov povratak rodnoj Makedoniji, otpjevali su Karolina Gočeva i Vlado Janevski, a Amir Gwirtzman u nekoliko pjesama gost je na saksofonu i flauti.

I u svjetskim razmjerima takva all stars ekipa izazvala bi zazubice, ali je možda najbitnije da se Pop Asanović u devet autorskih pjesama i novoj obradi “Domovino moja” grupe September – s Janezom Bončinom i Akijem Rahimovskim na vokalima – nije odazvao zovu isprazne sviračke pirotehnike, nego je muzikalno, prirodno i s mjerom uobličio namjerno retro usmjerenu glazbu na tragu one s prvih albuma, u koju su se spomenuti uklopili kao ruka i rukavica.

Zapanjujuće je da baš sve, nakon 43 godine, na albumu “Povratak prvoj ljubavi” funkcionira iznad očekivanja, od fluidne svirke novih Popovih pjesama, prepoznatljivog zvuka klavijatura do vokalne interpretacije Sabrine Hebiri koja je, iako trostruko mlađa, u istoj ravni s prekaljenim profesionalcima, a engleska inačica albuma prvenstveno njoj otvara i mogući prozor u svijet.

Dvije verzije albuma – sa simpatičnim tekstovima sedam pjesama na hrvatskom koje potpisuje novinar Zlatko Gall i engleskim V. Janevskog i V. Mihića – čine dvostruki disk “Povratak prvoj ljubavi/Return to the First Love” dokazom da je fascinacija Tihomira Popa Asanovića funky-jazz-etno glazbom djelotvorna i nakon više od pola stoljeća karijere.