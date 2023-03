Najveći skandali s dodjele Oscara: Šamar Willa Smitha, Jolie poljubila brata, Samuel L. Jackson psovao

Večeras je na rasporedu 95. dodjele najprestižnije nagrade u svijetu filma u Americi i svijetu. Radi se o nagradi Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti, Oscarima koji se održavaju u Dolby Theatru u Los Angelesu. Ovogodišnja dodjela Oscara bit će spoj tradicije i novih trendova. Organizatori, već preko ranije angažiranog voditelja Jimmyja Kimmela, nastoje vratiti pretpandemijsko ozračje svečanosti koja je prva nakon 2020. godine koja se priređuje na uobičajen način. Kimmel je Oscare vodio i 2017. i 2018. godine.

Prestižna nagrada mjesto je okupljanja velikih zvijezda, ali ima i veliku medijsku pažnju. Sve to skupa dovelo je i do velikog broja skandala i šokantnih događaja.

Will Smith udario Chrisa Rocka

Jedan od njih dogodio se i prošle godine kada je glumac Will Smith, koji je bio nominiran za glavnu ulogu u filmu ''Kralj Richard'' na pozornici je udario prezentera Chrisa Rocka. Smithu je zasmetala šala na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith te je nakon udarca Rocku poručio da ne uzima ime njegove supruge u usta.

Oscar otišao u krive ruke

Tu je i onaj kada je nagrada otišla u pogrešne ruke. Naime, 2017. godine najboljim filmom proglašen je ''La La Land''. Ekipa filma tada se popela na pozornicu i krenula držati govor zahvale, a onda se pojavio i producent koji je objasnio da je došlo do pogreške, odnosno da je netko uzeo krivu omotnicu. Pravi dobitnik bio je film ''Moonlight''.

Idine Menzel preimenovana u Adele Dazeem

Skandal je nastao i 2014. godine kada je John Travolta potpuno pogrešno pročitao ime izvođačice koja je pjevala pjesmu ''Let it go'' iz popularnog crtanog filma ''Ledeno kraljevstvo''. Izvođačica Idine Menzel tada je postala Adele Dazeem.

Angelina Jolie poljubila svog brata

Oscari 2000. godine ostat će zapamćeni po ponašanju glumice Angeline Jolie. Ona je osvojila nagradu za najbolju sporednu glumicu u filmu ''Girl, Interrupted''. Tijekom govora nakon osvajanja nagrade rekla je da je ludo zaljubljena u svog brata, a njih dvoje su se iste večeri na crvenom tepihu i poljubili.

Ljutnja i psovanje zbog neosvojenog Oscara

Jedan od skandala bio je uzrokovan i ljutnjom zbog neosvojenog kipića. To se dogodilo na dodjeli 1995. godine kada je Samuel L. Jackson bio nominiran za najboljeg sporednog glumca u filmu ''Pupl Fiction''. Oscara je tada dobio Marin Landau, a Jackson se nije suzdržavao te je i psovao u kadru. ''Sra**'', kazao je bez pardona.

Gol trčao pozornicom

Skandal se odvio i 1974. godine kada je voditelj David Niven najavio prezentericu Elizabeth Taylor. No, u tom se trenutku publikom prolomio vrisak jer je umjetnik i aktivist za gay prava Robert Opal pretrčao gol pozornicom.

Marlon Brando odbio nagradu

Godinu dana ranije legendarni Marlon Brando odbio je primiti ovu prestižnu nagradu za ulogu u filmu ''Kum''. Razlog tome bilo je prikazivanje Indijanaca u Hollywoodu i na televiziji. Umjesto njega tada se na pozornici pojavila Indijanka Shaheen Littlefeather koja je prenijela glumčevu poruku.

Dodajmo da se nagrada dodjeljuje u 23 kategorije, a nominacije za Oscare objavljene su krajem siječnja. Najviše, čak 11 nominacija, ostvario je film "Everything Everywhere All at Once", odnosno, "Sve u isto vrijeme" Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Taj znanstveno-fantastični indie hit natječe se, među ostalim, i u kategoriji najboljeg filma, redatelja, glavnih i sporednih ženskih uloga, sporedne muške uloge, glazbe, originalnog scenarija...

