Najuspješnija modna influencerica izgradila je milijunsko carstvo, a sada se pohvalila novim poslovnim pothvatom

Fanovi influencera i mode ove će godine imati priliku utažiti svoju žeđ za obiteljskim realityjem, bez obzira na to što je ugašen megapopularni “Keeping Up With The Kardashians”.

Naime, talijanska influencerica i poduzetnica Chiara Ferragni (34) otkrila je da je snimila show o svojem životu pod nazivom “Ferragnez” u kojem će sudjelovati sa suprugom, reperom Federicom Lucijom(31), poznatijim pod umjetničkim imenom Fedez. Show će se emitirati na streaming-servisu Amazon Prime.

Inače, Ferragni je najpoznatija kao jedna od začetnika ere influencera, a karijeru je započela kao modna blogerica.



Stvarali trendove

Modni novinari i kritičari ranih 2000-ih godina jednu skupinu ljudi doživljavali su kao najveće neprijatelje i razarače modne industrije. Riječ je o sada već pomalo zaboravljenim modnim blogerima, koji su prvi započeli trendove koje i danas koriste influenceri kao npr. “Outfit of the Day” ili hashtag OOTD, u kojem objavljuju fotografije na kojima se vidi kako su se taj dan odjenuli. Mnogi uspješniji sjedili su u prvim redovima tjedana mode, uz poznate osobe, novinare i kritičare, a jedna od njih bila je i Chiara, vlasnica bloga The Blonde Salad. Danas poznatija kao influencerica i poduzetnica, a manje kao blogerica, svoj put je započela kao studentica prava. Tada je još živjela s majkom Marinom, spisateljicom, ocem Marcom stomatologom i dvije sestre u malom gradiću kraj Milana gdje je rođena. No, kako kaže, ne zna zašto danas ima više od 25 milijuna pratitelja na Instagramu i zašto je tako uspješna.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: 76th Venice Film Festival FILE PHOTO: The 76th Venice Film Festival - Screening of the documentary "Chiara Ferragni - Unposted" - Red Carpet Arrivals - Venice, Italy, September 4, 2019 - Chiara Ferragni poses. REUTERS/Piroschka Van de Wouw/File Photo Piroschka Van De Wouw

– Ljudima se očito svidjela moja priča da sam samostalna poslovna žena. To nije baš uobičajeno u Italiji i puno ljudi mojih godina uopće nema posao – kazala je jednom prigodom.

No, točnije je da je tu bilo riječ o tome kako je imala dobar tajming. U to vrijeme bila je u vezi s poduzetnikom Riccardom Pozzolijem, koji joj je pomogao da svoj blog pretvori u biznis. On je na blogu, a poslije i na Chiarinu brendu, radio kao glavni izvršni direktor sve do 2018. godine. U vrijeme kada je počela, počeo je i boom modnih blogera koji su se predstavili kao osvježenje na modnoj sceni te su bili “obični ljudi” bliži mladima koje je zanimalo isto područje. Dizajneri i modne kuće su ih vrlo brzo prihvatili kao ambasadore i mogućnost za besplatnu reklamu te su im slali primjerke odjeće kako bi se slikali u njima.

No, suradnja za odjeću brzo je prešla u suradnju za novac, a Pozzoli je shvatio da bi dobra prilika bila na Chiarin blog ubaciti bannere i oglase, koje su tada naplaćivali do 2000 eura.

Njezine fanove to nije previše smetalo.

– Mora biti prirodno i transparentno. Jako sam selektivna i promovirat ću samo ono što bi moglo usrećiti moje pratitelje.

Danas su oni bombardirani objavama ponajviše njezina osobnog brenda, ali i suradnjama s velikim svjetskim tvrtkama kao što su, između ostalih Pantene i Nescafe, te su cijene za objave otišle u nebo, najvjerojatnije i do nekoliko stotina tisuća eura. Ferragni, osim odjeće i obuće, neumorno objavljuje detalje iz privatnog života, pa su svi već do sada upoznali njezinu djecu, Leonea i Luciju. To su, naravno, samo oni detalji koje želi otkriti, jer kako neki mediji tvrde, razmirice sa suprugom nisu baš rijetke.



Uvijek ista

Bez obzira na to, ona za sebe kaže da se nije puno promijenila od početaka. Najdraži dizajner joj je još uvijek Alexander McQueen(pok.), a priznaje da nema jedinstveni stil, nego da inspiraciju traži u stvarima koje je okružuju. Više puta naglasila je kao sama često kupuje u vintage trgovinama jer voli da krpice imaju neku priču.

Ferragni se isto tako i sama prisjeća kako je modni stručnjaci nisu htjeli prihvatiti kada je tek počinjala.

– Imala sam užasno puno hejtera, ljudi koji su bili dvostruko ili trostruko stariji od mene bili su tako užasno agresivni – priznala je. No, uspjela je unatoč tome. Dva puta je završila na Forbesovoj listi “30 utjecajnih ljudi ispod 30 godina”, a bila je i predmet studije na Harvardu.

Ono što je naučila networkingom u modnom svijetu ubrzo je pretočila u svoj brend i osnovala vlastitu modnu liniju. Krenula je s cipelama i koferima, a sada najavljuje da će kreirati i rublje.

