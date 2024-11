Najpoznatiji predstavnik suvremenog sevdaha ponovno u Lisinski donosi magiju sevdaha: 'Radujem se'

U Zagreb se vraća najznačajnijih interpretator modernog karasevdaha koji žanrovski zalazi i u sfere jazza, bluesa, spiritualnog i polifonog. Najpoznatiji predstavnik suvremenog sevdaha, Božo Vrećo u srijedu, 4. prosinca nastupit će u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

„Radujem se jer publika koja mi dolazi u Lisinski me beskrajno voli i poštuje moju umjetnost. Savršena je to simbioza i emotivna harmonija koja preraste u trans čula i raznolikih zvukova i pripjeva, gdje pjesma preraste pjesmu i postane harmonija božanske ljubavi... Nema tu plana ni scenarija, ta čarolija se desi, dišemo kao jedno. Tome se vraćam!” opisao je Vrećo susrete sa zagrebačkom publikom koja ga uvijek dočeka raširenih ruku. No njegov jedinstveni vokalni raspon i originalni izričaj osvajaju i publiku diljem svijeta, a rasprodani koncerti u koncertnim i sakralnim dvoranama svjedoče o njegovoj sve široj popularnosti.

“Sevdah je i otrov i lijek. On ima i kapljicu koja vas može otrovati ali i koja vas može izliječiti” opisuje Vrećo sevdah, glazbu kojoj je posvetio svoju karijeru. Ipak, oni koji su prisustvovali njegovim koncertima, njegovu glazbu nikako neće nazvati otrovom, već naprotiv - katarzom.

Svjetski mediji poput francuskog ARTE-a, američkog New York Timesa i španjolskog El Periodica njegov pristup opisuju katarzičnim, transverzalnim i unikatnim, a njega nazivaju ikonom slobode i anđeoskim glasom koji miluje duše i otvara srca. Glazbena kritika smatra ga najznačajnijih interpretatorom modernog karasevdaha koji žanrovski zalazi i u sfere jazza, bluesa, spiritualnog i polifonog. Ulaznice dostupne preko sustava Eventim. i Ulaznice.hr.

