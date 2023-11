Najpoznatija loto djevojka bivše države smršavila je 15 kg na ovaj način: Jedna joj je namirnica ključna

Najpoznatija loto djevojka bivše Jugoslavije Suzana Mančić (66) u svojoj je autobiografiji "Neukrotivo srce", koja je objavljena prije 11 godina, pisala je i o svom ljubavnom životu, a srpski mediji prenijeli su dio u kojem je opisala kako je jedan poznati glazbenik bio dosta uporan u namjeri da osvoji njezino srce.

- Ambasador i ja smo krili našu vezu od javnosti i svi su mislili da sam ja, u stvari, slobodna. Udvarača je bilo jako puno. Na turnejama su mi se nabacivale kolege, ali ja nisam voljela imati afere s kolegama, a i nisam se ni ponašala 'slobodno'. Ali, bio je jedan, jako popularan pjevač, koji je bio i vrlo uporan. Oblijetao me, pa oblijetao, nije popuštao. Ništa mu nije smetalo, ni to što je oženjen dugo, ni to što uopće ne prihvaćam njegovo upucavanje - otkrila je Suzana u knjizi, prenosi Kurir. U sljedećem odlomku je pisala o tome kako je pjevač bio toliko uporan i stalno ju je pratio te je skoro došlo do nesreće dok je uhodio voditeljicu.

- Jednu večer na turneji, kada smo bili u Čapljini, s Biljanom Ristić sam dijelila sobu, kao i obično. A soba je bila na četvrtom katu, što je dosta visoko, soba je imala francuski balkon. Poslije koncerta, on krene s navaljivanjem, ovim riječima: 'Daj mi malo, molim te!' E, baš ti ne dam!, rekla sam. 'Samo malo, molim te...', ponavljao je pjevač i nije popuštao. Naravno, nas dvije smo otišle u sobu. Poslije nekih desetak minuta, čujemo neko grebanje po francuskom balkonu. Pjevač visi s četvrtog kata, u gaćama, kao Tarzan i viče: 'Puštajte me ili ginem!' Nas dvije smo ipak bile jače. Uvukle smo ga u sobu i odmah izbacile kroz vrata. - otkrila je voditeljica i dodala:

- Da li zbog mog odbijanja, ili njegovog karaktera, a prije će biti ovo drugo, kad sam se mnogo godina kasnije slikala za Playboy, baš on se našao moralizirati i prozivati me. Najgrublje i najglasnije od svih. Nije otkrila o kojem je pjevaču riječ. Suzana je sada u sretnom braku s poduzetnikom Simeonom Ocomokosom koji živi u Grčkoj i već 23 godine njihova veza funkcionira na daljinu.

- To je ljubav na daljinu, provodimo vikende zajedno, ljetovanja, zimovanja. Rekla sam mu da nikada neću biti njegova obitelj, ali mi smo par, fenomenalan par. Obitelj je ona zajednica koja ima zajedničku djecu. U odnosu na mene je imućan, i prvi i drugi put sam ja zaprosila svoga muža - ispričala je jednom prilikom o svom braku.

Bivša loto voditeljica već desetljećima ne prestaje zračiti šarmom i ljepotom, ali i ona ima problema kao i mnoge druge žene. Naime, jednom je prilikom ispričala i kako je smršavjela 15 kilograma nakon što je vidjela fotografije s jednog vjenčanja. Kako kaže, nezadovoljna svojim izgledom pokidala je fotografije i odlučila se ozbiljno pozabaviti svojim izgledom. Tada je imala 89 kilograma, a željela je imati 15 kilograma manje, piše kurir.rs.

Višak joj se skupljao oko trbuha pa se okrenula jednoj vrsti keto dijete koja se sastoji od dva praškasta obroka i večere koju je sama pripremala.

- Večera ti dođe kao nagrada. Puna zdjela mješavine zelene salate, komad ribe ili odrezak, otkrila je voditeljica, a zatim je objasnila da je važna i topla limunada koju je pila svako jutro, kao i međuobrok - potom je pojela krastavac koji je poznat kao dobar saveznik u mršavljenju. - Vidjela sam Moskovljanke kako dotjerane idu ulicom i jedu krastavac - ispričala je Suzana, koja je jedno vrijeme živjela u Rusiji.

Voditeljica je u mjesec dana izgubila 11 kilograma, a nakon toga uspjela je skinuti još četiri.

