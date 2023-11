Chef Stjepan Vukadin čestitao supruzi godišnjicu: Procurile rijetke fotke s vjenčanja

Popularni član žirija i hrvatski chef Stjepan Vukadin (30) na društvenoj mreži Instagram čestitao je svojoj supruzi četvrtu godišnjicu braka. Kreirao je romantičan video koji se sastoji od njihovih slika s vjenčanja dok su pozirali u prirodi. – Četiri godine s tobom – napisao je i dodao emotikon bijelog srca koji ima značenje čiste i iskrene ljubavi. U pozadini je svirala pjesma Vlade Georgieva 'Sve si mi ti'. Inače, ovaj par vješto se skriva od javnosti. Kuhar Stjepan suprugu Katarinu rijetko kad objavljuje na društvenim mrežama, no zato njihova preslatkog sina Gabriela često dijeli s pratiteljima. Sudeći po komentarima maleni je već osvojio srca pratitelja.

Podsjetimo, Katarina i Stjepan su se vjenčali u studenome 2019. godine te imaju sinčića Gabriela. Stjepan je u jednom intervju otkrio da mu je supruga najveća kritičarka u poslu. - Mislim da je moja draga Katarina, žena, njenih kritika se nekako, neću reći bojim, ali ona mi je tu najveći kritičar, najveća podrška. Kad izbacim neko novo jelo na meniju, ona je među prvima koji ga probaju - ispričao je tada Stjepan za InMagazin.

Osim toga, Vukadin je vlasnik restorana u Trogiru, a njegov put ka kulinarstvu bio je nešto drugačiji nego kod drugih kuhara. Naime, Stjepan je s 14 godina otišao u sjemenište sa željom da postane svećenik. No, shvatio je da je njegov pravi poziv kuhanje i kasnije ipak upisao školu za kuhara. - Znaš ono kad se zaljubiš, pa misliš o toj curi čim se probudiš, pa navečer kad ideš leći, tako je meni to nekako izgledalo. Rekao sam svojima, rekao sam stricu, rekao sam župniku don Filipu i njima je bilo drago u biti, što je to sve tako - ispričao je tada član žirija popularne kulinarske emisije.

