Najpopularniji domaći stručnjak za odnose s javnošću otputovao u Tajland, otkrio nam detalje

Oduvijek mi je bila želja posjetiti Tajland pa čim mi se pružila prilika, organizirao sam putovanje s prijateljima. Posjetili smo više lokacija, kao što Koh Yao Noi, Krabi, Phuket, Phi Phi otočje, James Bond i Monkey beach - priča nam stručnjak za odnose s javnošću Davor Grgin, koji je s nekoliko prijatelja, među kojima je i pjevačica Severina, odlučio hladne ovdašnje dane zamijeniti pravim toplim ljetom daleko od Hrvatske. Nije prvi put da je Davor otputovao u neku egzotičnu zemlju, a to mu je, kaže, najdraže napraviti kada uhvati vrijeme za odmor od užurbanog tempa i goruće svakodnevice. Tada na zimu doslovce voli zaboraviti.

- Kada je u Hrvatskoj zima, tada volim otputovati u neke egzotične, toplije krajeve i u potpuno drugu vremensku zonu. Tako se u potpunosti resetiram. I priznajem da tada i nisam previše dostupan svojim kolegama i klijentima - kroz smijeh nam govori simpatični Grgin, kako ga od milja zovu prijatelji i kolege.

Vlasnik agencije za odnose s javnošću "PR365" opisuje nam Tajland kao zemlju velikih krajnosti. - S jedne strane možete doživjeti luksuz u punom sjaju, dok s druge strane vidjeti i onu siromašnu stranu. Bez obzira na tu drugu stranu, ljudi su zaista vedri, susretljivi i nasmijani - iskreno nam objašnjava, a ondje je s društvom proveo nezaboravna dva tjedna te je iskoristio svaku minutu za uživanje i istraživanje ove šarolike zemlje.

Foto: Privatna arhiva

Put do ove zemlje i nije baš "na ruku", a to nam pojašnjava i Grgin, veliki zaljubljenik u daleke destinacije. - Letjeli smo preko Dubaija, let je trajao 16 sati, s čekanjima. Što se tiče dugih putovanja, prije polaska naoružam se dobrim filmovima i glazbom. Ali kad je dobro društvo u pitanju, vrijeme brzo prođe. Hvala Bogu, tema za razgovor nikad ne nedostaje - dodaje Davor koji kaže kako nije od onih putoholičara koji dugo planiraju putovanja, ali ipak, tu se uvijek pronađe jedan "organizator" kada su u pitanju njihova ekipna putovanja.

- Imamo jednu prijateljicu koja je odlična u planiranju pa nam je zato i ovaj put bio i više nego dobro isplaniran. Inače sam ležerna osoba pa volim ići dan po dan, pogotovo na odmoru. Posjetili smo sve one nezaobilazne turističke lokacije koje sam već naveo, ali ono što me zaista fasciniralo jest Maya Bay, gdje se snimao kultni film "Žal" s Leonardom DiCapriom - prepričava te nam otkriva kakvi su Tajlanđani kao domaćini i jesu li gostoljubivi kao i mi Hrvati...

- Tajlanđani su kao domaćini vrlo nasmijani, veseli, susretljivi, radišni i komunikativni. Ono što im se definitivno treba priznati jest činjenica da su najbolji masažni terapeuti na svijetu. Njihove masaže su potpuno druga dimenzija, a sretan sam jer sam u Zagrebu pronašao djelić Tajlanda u Thai centru Thalea, gdje rade certificirane terapeutkinje koje su rođene Tajlanđanke - ispričao nam je u razgovoru poznati zagrebački stručnjak za odnose s javnošću.

Glavni grad Tajlanda je Bangkok, a njegovo pravo ime jedno je od najdužih imena na svijetu i glasi - Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit - što u prijevodu znači grad anđela, veličanstveni grad besmrtnika, grad devet dragulja, sjedište kralja, grad kraljevskih palača, dom bogova. Samo Bangkok s okolicom ima više od 14 milijuna stanovnika. Tajlanđani su jako zanimljiv narod, a iskazuju poštovanje prema starijim osobama tako što spuste glavu kada ih sretnu. Također, kada je riječ o povijesti ove zemlje, Tajland još zovu i Zemljom Slobodnih zato što je jedina zemlja u Jugoistočnoj Aziji koju nikada nisu kolonizirali Europljani.

Kada je riječ o njihovoj gastronomskoj ponudi, dosita je raznolika i bogata azijskim specijalitetima. - Veliki sam obožavatelj azijske hrane, tako da nisam prestao iskušavati njihove specijalitete. Jedan od razloga zašto bih se vratio jest upravo hrana. Riblji specijaliteti i deserti su me najviše dojmili - priča nam Davor pa otkriva i preporuku za naše čitatelje:

- Jeli smo u jednom lijepom resortu s predivnim pogledom, u Koh Yao Noiju. Svakako bih preporučio Tajland kao destinaciju, a smještaj je najbolje odabrati u skladu s budžetom koji odredite. Ono što bih savjetovao svima koji planiraju ići je da traže smještaj na ili oko Phi Phi otočja - kazao je Grgin.

Ono što se našem sugovorniku nikako nije svidjelo jest higijena, izvan resorta u kojemu je odsjeo te je potpuno drugačija situacija nego kod nas u Hrvatskoj. - Rekao bih da je općenito velika razlika između europskog i azijskog pojma higijene. Kada je riječ o sigurnosti, Tajland je sigurna destinacija, a Tajlanđane bih usporedio s Dalmatincima po "ubrzanosti", njima je sve također "pomalo" - kroz smijeh nam priča Davor.

Foto: Privatna arhiva

Velika zanimljivost jest i to da je Tajland ptičji raj s više vrsta ptica nego Amerika i Europa zajedno. Zemlja ima i najveći broj orhideja na svijetu, točnije, na Tajlandu raste više od 1500 vrsta orhideja. Kao rezultat toga, orhideja je njihov nacionalni cvijet. Ova zemlja je i drugi najveći svjetski izvoznik riže nakon Indije, a od 1989. godine sječa drveća je zabranjena u Tajlandu. - Priroda na Tajlandu zaista oduzima dah. Uz mnoštvo životinja na svakom koraku, tu su i brojne pješčane plaže, iz resorta smo imali prekrasan i pomalo nestvaran pogled prema tajlandskom otočju - prepričava nam svoje iskustvo Grgin.

Tajland ima čak 1430 otoka. Tajlanđani su uglavnom budistički narod, a procjenjuje se da od 95 posto stanovništva prakticira budizam i u cijeloj zemlji ima više od 35 tisuća budističkih hramova. - Vjerujem da ću ponovno posjetiti Tajland i svakako bih savjetovao svim vašim čitateljima koji mogu da ga obavezno posjete. Sljedeće destinacije koje se nalaze na mojoj listi putovanja su Filipini, Australija, Bora Bora i Novi Zeland. Ma, mogao bih nabrajati do sutra - zaključuje.

