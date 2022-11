Na sceni su 20 godina, a kao da nikada nisu bili popularniji: Dalmatino uskoro osvaja najveću dvoranu u Hrvatskoj!

Jedna od najvećih domaćih grupa prošle je godine proslavila 20 godina postojanja na sceni, a sada je vrijeme da osvoje i najveću Arenu u Hrvatskoj - onu zagrebačku! Pop bend Dalmatino s modernom produkcijom i odličnim tekstovima pjesama oduševljava publiku tako da sve pjesme s njihovih albuma postaju hit singlovi na vrhu top lista. Diskografska kuća Dancing Bear prepoznala je njihovu posebnost od samog početka do danas, a ovu uspješnu koncertnu godinu Dalmatino završava spektakularnim nastupom u Areni 21. prosinca. Savršena kombinacija glazbe i produkcije u tandemu dvojice pokretača Dalmatina, Ive Jagnjića (60) i Zdravka Sunare (56) osigurat će jedinstven glazbeni doživljaj pred blagdane.

Mladi gosti

- Moramo priznati, osjećaj je veličanstven. To je možda pravi izraz. Teško je to riječima opisati… Čitavu svoju mladost, čitav svoj život, uložili smo u strast koja se zove glazba. Važno je naglasiti da je čitava priča krenula bez velikih očekivanja, mi smo veoma skromni ljudi, i u ovo smo ušli ne misleći da bi se ikad ovako nešto moglo dogoditi. S druge strane, realno gledajući, 20 godina putujemo po svijetu, sviramo, nastupamo, i polako i strpljivo pokazujemo ljudima našu glazbenu priču. Mislim da je nekoliko zadnjih singlova učinilo svoje, i da smo došli do točke koja je zaista fascinantna. Ukratko, presretni smo - priča nam ushićeni Ivo. Otkrio nam je i da će imati glazbene goste, no imena ipak zadržava za sebe još neko vrijeme. - To su mladi ljudi, koji nisu medijski preeksponirani, ali su toliko glazbeno nadareni, oni naprosto pršte od glazbenog talenta i dara - dodaje. Zdravko Sunara očekuje fantastičan glazbeni događaj. - Svakodnevno razmišljamo kako unaprijediti i kako obogatiti svaki naš nastup. Jer nas je briga. Jer smo to dužni svima koji posjećuju naše koncerte. I za zagrebačku Arenu ćemo učiniti najviše moguće - kaže Sunara.

Na sceni su više od 20 godina, prvi album "Cukar i sol", koji je postigao platinastu nakladu, izdali su "davne" 2001. godine, a oni kao da nikada nisu bili popularniji. Pjesme su im sve poznatije, mlađe generacije kao da ih vole više od starijih. A dokaz tomu imamo u činjenici da sve više parova na svadbama bira upravo njihove pjesme za svoj prvi ples. - Prave ljubavne pjesme jednostavno su se dogodile, mladi ljudi su ih poljubili, uzeli pod svoje, i tu smo, di smo. Zamislite kako je veličanstven osjećaj kad znaš da je tvoja pjesma obilježila ljubav dvoje mladih ljudi za čitav život. To se ne može kupiti za novac. Zahvalni smo Bogu na tome, to je sjajno osjetiti - ističe Jagnjić. Pa u čemu je onda tajna ovakvog uspjeha, pitamo ih?

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 21.04.2022., Split - Koncert grupe Dalmatino u dvorani Gripe. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Drago nam je vidjeti kako mlađe, a tako i zrelije generacije na našim nastupima. Njihova prisutnost svjedoči kako je naš rad izdržao test vremena. U ovih dvadeset godina koje su iza nas uložili smo sve svoje znanje, iskustvo, vještine, svu ljubav i neizmjerno strpljenje u glazbu i u ime Dalmatino. Mislim da smo zasluženo zadobili povjerenje brojnih poštovatelja. Jako smo zahvalni za to i nastavljamo opravdavati to povjerenje - kaže Sunara. 20 godina im je, dodaje pak Jagnjić, prošlo u trenu. Nevjerojatno brzo. - Djeca su nam u međuvremenu narasla, više nisu bebe, sad su odrasli ljudi, i koliko god vrijeme leti, mi se nismo puno promijenili. I dalje sviramo, putujemo, i uživamo u onome što radimo kao i prvog trena - dodaje i naglašava da je ovo što im se događa u posljednjih godinu dana premašilo sva njihova očekivanja. Sve što su dobili, dobili su strpljivim, spontanim i predanim radom u koji su utkali svoju ljubav. A sve se potom složilo samo od sebe.

Odbijenica pa tri rasprodane večeri

U svojoj bogatoj karijeri nagrađeni su Porinom za novog izvođača, imaju platinaste i zlatne ploče, a njihovi su poznati hitovi "Dvi sestre blizanke", "Ditelina s četiri lista" – duet s Oliverom Dragojevićem, "Cukar i sol", "Cvit od kamena", "Bijeli Božić", "Bura okriće".. Posljednji hit "Refužo" ušao je u prestižni klub hit singlova koji su ostvarili 52 tjedna na listi HR Top 40 najslušanijih hitova u domaćem eteru, najstreamaniji je singl 2021. godine. Pravi procvat Dalmatino je posebno doživio posljednjih godina na koncertnim pozornicama, među njima i tri kompletno rasprodane večeri u Lisinskom ove godine. Divno je to za čuti, pogotovo nakon što znamo da su još prije koju godinu htjeli ući u tu kulturnu instituciju, no tada su ih ipak odbili jer "nisu bili dovoljno poznati". - Tom prigodom nam je zapravo učinjena velika usluga jer smo shvatili da je potrebno više rada za postizanje željenih ciljeva. Pobjeda jest ukusna, no u njoj se ne smije dugo uživati. Mnogo više se nauči iz poteškoća i poraza - kaže skromni Sunara na to. Tijekom godina održali su brojne koncerte u Hrvatskoj i inozemstvu, 11 puta su bili u Kanadi, triput u Americi, triput u Australiji, a vole se odazvati i brojnim humanitarnim koncertima. U inozemstvu su uvijek emotivni nastupi, priča Jagnjić.

Foto: Tino Juric/PIXSELL 20.01.2006., Split - Dragan Lukic Luky i Dalmatino na promociji novog albuma Olivera Dragojevica. "n"nPhoto: Tino Juric/PIXSELL

- Naši ljudi, što su dalje od kuće, i od svoga ognjišta, to intenzivnije reagiraju i doživljavaju, domaću pjesmu i domaćeg izvođača…tu bude suza, euforije, emocija… - kaže. A iako još Spaladium arenu nisu napunili, ove su godine po prvi put svojim Splićanima zasvirali na Gripama. - Bili smo samo vrlo oprezni. Split je vrlo zahtjevan, puca od glazbe, sporta, života.. za Split moraš biti spreman, mi smo samo čekali pravi trenutak, i mislimo da smo ga dobro procijenili - dodaje Jagnjić.

Njihov je melos specifičan, teško je nakon prvih nekoliko taktova ne znati da je to baš njihova pjesma, a njihovi stihovi diraju u srce, nerijetko i do suza. - Zaista mi godi kad netko kaže to za ove pjesme. Hvala na komplimentu, to je zaista lijepo čuti svakome tko je umjetnički raspoložen, i tko daje sebe u ono što radi… mislim da svaki pravi proizvod treba imati osobnost, prije svega. Ili jesi, ili nisi, treće nema. Ne bih želio da zazvuči neskromno, ali mislim da smo u ovom bendu to uspjeli postići, u svim segmentima - priča Jagnjić. A njihova publika itekako prepoznaje da su dali sebe u glazbu.

Pravi prijatelji

Ivo i Zdravko poznaju se više od 30 godina tokom kojih su proputovali svijet, a teško je i povjerovati da nikada nije došlo do svađe ili prepirke. - Živimo svoj hobi. Po prirodi smo veseli i samo smijeh vlada našim druženjima. Od prve sekunde zajedničkog rada sve je kristalno čisto i jasno pa nema ni prostora za bilo kakvu negativnost - kaže Sunara. Inače, organizacijski dio posla obavlja upravo on, dok je Jagnjić zadužen za onaj umjetnički dio, odnosno glazbu i tekst. - Osim što odlično svira bubnjeve, on ima jako naglašenu poslovnu crtu. Moram reći da se vrhunski nadopunjavamo svih ovih godina, i da sjajno u funkcioniramo - govori Jagnjić o kolegi i bliskom prijatelju. Pri stvaranju pjesme nikada nema plan nego se jednostavno osloni na nekakav osjećaj iznutra. - Nikad nisam radio pjesmu radi toga što nam treba nova pjesma, ili novi singl. Jednostavno, kad prestanu svirke, nastupi, kad uzmemo malo zraka, i malo se odmorimo, ja se povlačim u osamu i na miru vrtim po mobitelu, u kojemu imam more glazbenih i literarnih skica - otkriva.

Istina je, oni glazbu ne gledaju kao posao i jednostavno uživaju uveseljavati ljude diljem svijeta, a ne mogu vjerovati da im je taj blagoslov ujedno i posao. Bude li im nekad jednostavno svega dosta, nakon toliko godina? - Nije nam dosta i nismo umorni. Velika nam je sreća svirati za vas. Da nema svih vas koji nas volite mi bismo još svirali u garaži, a zamislite, 21.prosinca sviramo u najvećoj dvorani u Hrvatskoj. Hvala Vam. Učinit ćemo sve što možemo kako bi ova bajka koju zovemo Dalmatino još dugo živjela - zaključuje Sunara, a mi samo možemo dodati da jedva čekamo!

