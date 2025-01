Natjecateljica diskvalificirana s Dore! HRT objasnio razlog i tko će je zamijeniti

Glazbenica Natalie Balmix jedna je od izabranih izvođača na natječaju za Doru 2025. godine, no Natalie ipak neće nastupiti. Naime, glazbenica je trebala pjevati "Život ide dalje", no diskvalificirana je s natjecanja zbog značajnih izmjena u finalnoj verziji pjesme, objavili su s HRT-a.

Iako je pjesma prošla na natječaju i bila odabrana od strane sedmeročlanog žirija, njena konačna verzija, predana 5. siječnja, glazbeno i tekstualno je izmijenjena više od 50 posto. Dva neovisna glazbena producenta potvrdila su kako je došlo do promjena u produkcijskom, aranžerskom, tekstualnom i dinamičkom segmentu te da pjesma u svojoj finalnoj verziji predstavlja novo glazbeno djelo.

Upravo zato, sukladno pravilima natjecanja, umjesto Natalie Balmix, priliku za nastup na Dori 2025. dobiva druga rezerva, izvođač Fenksta, koji će se predstaviti s pjesmom "Extra".

Podsjetimo, druga rezerva ulazi umjesto ove natjecateljice jer je ranije već objavljeno da je jedan izvođač odustao, pa je na njegovo mjesto ušla prva rezerva. Naime, početkom prosinca je otkriveno koji će izvođači nastupiti u polufinalima Dore 2025. godine i tko su zamjene, odnosno koje pjesme su prošle na natječaju za izbor predstavnika Hrvatske na Euroviziji. Radi se o 24 pjesme među rekordnim brojem prijava, a nekoliko tjedana nakon rezultata natječaja HTV je otkrio da će umjesto LSQ feat. Lara nastupiti Swingersi koji su bili prvi na popisu zamjena.

- LSQ feat. Lara - jedan od izvođača koji je trebao nastupiti na Dori 2025. s pjesmom Mama, odustao je od natjecanja. Umjesto njega, po pravilima, priliku nastupa na Dori dobiva prva rezerva, a to su u ovome slučaju Swingersi s pjesmom FUL KUL (Full cool). Autor glazbe i teksta je Robert Mareković, a obradu skladbe potpisuju Swingersi - poručili su s HRT-a prije nekoliko tjedana.

U polufinalima će nastupiti i: Ananda s pjesmom Lies Lay Cold, EoT s pjesmom Bye, Bye, Bye, Filomena nastupa s pjesmom Strong, Irma predstavlja Enigmu, IVXN pjesmu Monopol, Jelena Radan pjevat će SALUT!, nastupit će laurakojapjeva s pjesmom NPC, LELEK s pjesmom The Soul of my Soul, Luka Nižetić pjevat će Južinu, Magazin dolazi s pjesmom AaAaA, Marin Jurić Čivro izvest će pjesmu Gorjelo je.

Tu je i Marko Bošnjak koji će predstaviti Poison Cake, Marko Škugor pjeva Šta da Boga molim ja, Marko Tolja pjevat će Through the dark, Martha May pjeva Running to the Light, Matt Shaft predstavlja Welcome to the circus, Natally pjeva Dom si srcu mom, NIPPLEPEOPLE nastupa s pjesmom ZNAK, Ogenj s pjesmom Daj, daj, Petar Brkljačić pjevat će KRAJ, Supersonic Trio izvodi Animal, a dolazi i Teenah s pjesmom Aurora. Sada su ostale još dvije rezerve, a oni su: Patricia Gasparini i pjesma KARMA i Illyricum i pjesma TANANAI (MOTHER).

VIDEO Gdje je danas Oliver Mlakar? Živi na selu, a radi i u 90. godini