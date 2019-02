'Mom sinu nije bilo lako, slijedili su ga i dobivao je anonimna pisma'

U rubrici Mamine drame koje u sklopu IN Magazina vodi i uređuje Paola Valić Bekić gošća je ovaj put bila bivša premijerka Jadranka Kosor.

Njen sin Lovro danas je odrastao i sada je i sam roditelj, a Kosor se prisjetila njegovog odrastanja i kroz što su sve zajedno prolazili pogotovo kroz vrijeme kad se Kosor aktivno bavila politikom.

- Teško je biti roditelj, a biti samohrana majka je osobito teško i zahtjevno i osobito teško i zahtjevno bilo je i mom sinu, prošao je težak put djeteta kojeg su na poseban način propitivali mnogi od vršnjaka do medija, ali uspio je ostati stabilan i izrastao je u sjajnu osobu. Doživio je puno lijepoga ali i puno ružnog - rekla je Kosor i prisjetila se s kakvim se sve situacijama Lovro morao nositi.

- Nosio je veliki dio tog tereta, dobivao je i anonima pisma, slijedili su ga i pokušavali su mu svašta utrpati. Kaže kako su kao i svaki roditelj i dijete imali sukoba, pogotovo u periodu kad su njegovi vršnjaci počeli izlaziti.

- S 13-14 godina dečki iz njegove generacije su više izlazili i ja to nisam dopuštala jer je škola bila rano ujutro i došli smo u sukob. Pitao me zašto on ne može a drugi mogu,ja sam mu rekla da ja nisam njihova mama, nego njegova. Kod vrijednosti koje joj je bilo važno da Lovro usvoji Kosor ističe sljedeće:

- Bilo mi je važno da poštuje druge, da razvije svijest koliko je hrabrost u životu važna i bilo mi je važno da bude marljiv.

Priznala je kako je uvijek dok je Lovro bio mali, ali i kasnije uvijek osjećala grižnju savjesti što nije dovoljno uživala s njim jer je stalno bila bila u brizi i strepila je nad njim.