Mladu glumicu gledamo u seriji 'U dobru i zlu': 'Jako sam sretna i zahvalna što sam dobila priliku biti dio ovako velikog projekta'

Ljubitelji domaćih serija dobro znaju što je na programu na Novoj TV nakon 21:20. Radi se o novoj seriji "U dobru i zlu" u kojoj su se okupila brojna već etablirana imena, ali i neka nova. Mariju Klanac, glumicu koja igra Unu Praljak, pobliže smo upoznali u prošlom broju, a danas predstavljamo njezinu kolegicu Lenu Medar. Lena u ovoj seriji igra Lorenu Šimat, kćer kućne pomoćnice i prijateljice obitelji Srića. Radi se o ulozi dobrodušne i radišne studentice novinarstva, a svojom odličnom glumom utjelovila ju je Lena kojoj je ovo prvi projekt ovako velikih razmjera.

- Jako sam sretna i zahvalna što sam dobila priliku biti dio ovako velikog projekta. Svaki dan se radujem doći na set, uzbudljivo mi je. Ekipa je divna i baš je gušt raditi. Trudim se pogledati što više epizoda, međutim nekad zbog rasporeda, nažalost, ne stižem - kaže mlada glumica koja svoj lik opisuje ovako:

- Loreni su usađene neke baš lijepe ljudske vrijednosti. Iako ponekad djeluje plaho, zna se zauzeti za sebe kada je to potrebno. Naučila je da joj u životu ništa ne pada s neba, već si sve treba sama omogućiti. Nažalost, nesretno je zaljubljena i to je teret koji je okupira većinu vremena. Privatno mislim da imamo ponekih sličnosti, volim vjerovati da i ja imam usađene neke lijepe vrijednosti, a i volim raditi - kaže.

Mlada glumica na setu igra s brojnim kolegama sličnih godina, a kaže da Lanu Ujević Telenta i Tomu Medvešeka poznaje s akademije. No, i s drugim kolegama se odlično slaže.

- Obožavam sve svoje kolege, svima želim da imaju takve ljude oko sebe na projektima koje rade - ističe Zagrepčanka koju smo do sada imali prilike gledati u nekim manjim ulogama u domaćim serijama, pa je pitamo i u kakvoj se ulozi vidi?

- Do sada sam često igrala neke mlađe djevojke, većinom su bile dobre i mirne. Voljela bih igrati neku suprotnost. Ne mogu precizno odrediti što bi to bilo, ali voljela bih raditi na nekom projektu koji bi u fokusu imao ljubavni odnos dvoje mladih ljudi. Čini mi se da ponekad nedostaje prikaz čistih i istinitih odnosa s kakvima se susrećemo u životu - govori glumica koju možemo gledati i u kazalištu, i to u predstavi "Gostioničarka" Gradskog kazališta Požega, kao i u dječjoj predstavi "Carevo novo ruho" u istom kazalištu. U svom pretrpanom rasporedu snimanja trenutno ima i drugu sezonu serije "Metropolitanci" u kojoj igra Karlu Galić, a kaže i da bi voljela dobiti priliku ponovno raditi na filmu. Lena, što se posla tiče, nema preferencija te se nada da će imati dovoljno prilika za rad i na ekranima i u kazalištu.

- Nadam se da ću se u životu naraditi i jednoga i drugoga. Trenutno sam više snimala, pa imam osjećaj da mi to nekako više leži. Ma samo želim da sam sretna u svome radu - naglašava ova perspektivna glumica koja kao najveću podršku ističe svoje roditelje i sestre te djeda, a upravo s njima najviše voli provoditi slobodno vrijeme.

- Obično odemo na neki izlet ili igramo društvene igre. Volim i izaći s prijateljima kao i trenirati, uglavnom kombiniram trčanje i odlazak u teretanu - otkriva Lena Medar.

