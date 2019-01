Mladić s Downovim sindromom postao senzacija plešući u popularnom showu

Nastup Andrewa, 21-godišnjeg mladića koji ima Downov sindrom, postao je viralni hit zahvaljujući njegovim fantastičnim pokretima kojima je oduševio gledatelje BBC-jevog showa "The Greatest Dancer". Video je u samo nekoliko dana pogledan više od 30 milijuna puta, a na njemu je Andrew pokazao zavidno plesno umijeće uz veliki hit Justina Timberlakea "Can't Stop This Feeling".

- Počeo je izvoditi plesove iz showa kad je imao 11 godina dok je gledao show "Strictly Come Dancing" jer ga je to veselilo. Ima urođen osjećaj za ritam, a ples ga je napunio samopuzdanjem - kazala je mladićeva majka Donna koja je i bila uz njega tijekom nastupa. Inače u ovom showu plesač nastupa iza ogledala koje se otvori tek ako 75 posto publike glasa za njegov prolaz. Andrew je to postigao već nakon 30 sekundi nastupa, a nakon što je vidio publiku na trenutak je zastao jer su ga svi dočekali ovacijama.

Članica žirija je i pop zvijezda Cheryl Cole koja je i zaplakala tijekom Andrewovog nastupa.

- Stvarno me dirnuo njegov nastup, bio je fantastičan. Andrew, bila je privilegija gledati te kako uživaš u plesu - kazala je uplakana Cheryl.

