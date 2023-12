Mladi pobjednik MasterChefa otkrio: 'Dio nagrade ići će za putovanje u Afriku'

Pobjednik šeste sezone Masterchefa je 19-godišnji Luka Veić. Njegovoj pobjedi presudili su okusi u iznimno zanimljivom desertu kojeg je pripremio i za svoju slasnu završnu kreaciju u ovom showu dobio je najviše ocjene. Nakon pobjede Luka je podijelio s nama dojmove i otkrio koji su mu planovi nakon što je proglašen najboljim.

Kako ste proslavili pobjedu u Masterchefu i kakav je osjećaj biti najmlađi pobjednik ovog showa?

Pobjedu sam proslavio sa svojim najdražima – članovima obitelji i prijateljima, a biti najmlađi pobjednik je nešto neopisivo, što je za mene još jedna ljestvica više i jedno dodatno postignuće na sve ovo.

Planirate li s osvojenim iznosom pokrenuti svoj obiteljski restoran s mamom i kakvi su vam sada planovi, namjeravate li se ozbiljno posvetiti kuhanju?

Planiram već i od prije neke projekte za koje čekam pravi trenutak, a dio nagrade će ići za putovanje u Afriku, dok će drugi dio biti namijenjen za posao. Naravno da ću se sada posvetiti kuhanju, koje ćete moći pratiti na mom Instagramu i društvenim mrežama.

Kada ste ušli u polufinale žiri je pohvalio vaše tehnike koje ste koristili, što ste sve naučili tijekom ovog showa kada su u pitanje kulinarske tehnike i kombiniranje okusa?

Dosta stvari koje ne primjenjujem za sebe, kada kuham u MasterChefu sam imao priliku primijeniti i spajati neke nove okuse i nešto nespojivo, tako da sam u ovom vremenu našao dosta nekih komponenti koje će mi poslužiti u daljnjoj karijeri.

Na koje ste jelo u Masterchefu najponosniji, a koje vam je ostavilo gorak okus?

Najponosniji sam na štuku u šlagu, zato što je iz šale nastalo ozbiljno i jako dobro jelo, a gorak okus mi je ostavila srdela koja me poslala u stres test.

Od koga ste naslijedili tu strast prema kuhanju, je li mama najzaslužnija za to i koje ste jelo prvo pripremili u životu?

Mama je najzaslužnija možda za moj put koji sam odabrao jer je i ona kuharica. Prvo jelo je bio kolač s petit keksom, šlagom i jagodama za koje sam šlag miksao u zdjelici za pahuljice, što je sad smiješno, ali je bilo dosta dobro s obzirom da sam imao 10 godina.

Što vam je vaš mentor rekao nakon pobjede i koji ste najkorisniji savjet dobili od žirija tijekom natjecanja?

Moj mentor Stipe mislim da je stvarno ponosan i da je proživljavao sve ovo sa mnom kroz cijeli show, znam njegovo mišljenje o svemu tako da se ne trebam bojati, što se kaže, a najbolji savjet od žirija je sigurno da „strah zamijenimo sa sigurnošću“ i da uživamo u svemu koliko god to bilo stresno.

Čega uvijek ima u vašem hladnjaku, koje tri namirnice uvijek moraju biti u hladnjaku?

Maslac, jaja i domaća kobasica.

Gnjave li vas sad ukućani i prijatelji da im češće kuhate i kojim jelima ste ih iznenadili nakon pobjede?

Iznenadila ih je štuka u šlagu i desert iz finala, ali nisu tako naporni bar za sada haha.

U kakvim ste odnosima ostali s ostalim natjecateljima i s kim ste se najviše zbližili tijekom showa?

S ostalim kandidatima se čujem dosta često, tu je nas 5 koji se otpočetka družimo, a kada smo u istom gradu ili mjestu budemo uvijek skupa. Sarah i ja znamo kako nam je bilo do kraja i kroz što smo prošli taj tjedan do finala tako da bi izdvojio Saru budući da smo bili zajedno do samoga kraja.

