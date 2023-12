Marijana Mikulić o stanju sina Jakova: 'Za ljude s teškoćama nema praznika'

Glumica Marijana Mikulić (42) na društvenim je mrežama podijelila novosti o stanju svog sina Jakova. Naime, Jakovu je dijagnosticiran poremećaj iz spektra autizma, a Marijana često govori o tome što prolate kako bi njihovom sinu bilo lakše te kako on napreduje. Sada je pokazala kao vježba brojeve te istaknula:

- Svake godine Jaki ima božićne praznike. Dva tjedna ne ide na terapije zato koji put ipak doma odradimo poneki zadatak i svaki put se iznenadim što sve ta mala glava zna, iako hrpu osnovnih svakodnevnih stvari ne zna - istaknula je, pa dodala:

- Na dane mislim bit će sve sjajno jednog dana, na dane sam bez zraka. Ali ono što sigurno znam... Za ljude s teškoćama nema praznika u pravom smislu riječi. To je nešto što se živi svaki dan. Ja sam zahvalan da mi Jakiju možemo priuštiti naše vrijeme, trud, energiju i sve potrebno da se izvuče maksimum iz njega.

Inače, Marijana je i nedavno dijelila informacije o napretku svog sina. "Nikako da složim nove objave. Slikovnice ću probati za koji dan. Danas plastelin. Kako je krenuo toliko raditi s njim? Kako sam ga naučila ovo i ono izraditi? Mi smo s plastelinom krenuli kad i s Floortime - kad je Jaki imao dvije godine i nikoga nije gledao u oci Hodao bi u krug i govorio svojim rukama. Sjela bih ga preko puta sebe i pokušavala dobiti pogled. “Vidi Jaki, kuglica, vidi zmija”. I radila bih to sama, pa njegovom rukom, a njega nije bilo briga. Danima tako, sto kutija plastelina, pokušaja milijun dok je sam napravio kuglicu. Domet je bio napraviti sto vise kuglica" prisjetila se Mikulić i nastavila:

"Pa bih mu radila puža, zmiju, sto jednostavnije stvari koje s vremenom počinje imitirati. Sve sto drugima dolazi spontano njemu sam morala puno puta ponoviti, podsjećati. Do ljetos je miješao sve u jednu gvalju smeđe boje, a sad je počeo sam koliko može i zna paziti, razdvaja jer želi da sto duže traju različite boje s kojima slaže čuda. Od slova, likova iz crtića, do cijelog procesa nastanka kolača danas."

Marijana je napisala i da Jakov jako voli s njom kuhati. "Taj proces zna iz stvarnog kuhanja sa mnom koje traje još od njegove treće godine. Uključujem ga kad i koliko mogu, puno puta sam se nanervirala i trajalo se stoput duže s njim. Ali nisam odustala jer on to voli, i uči kroz to puno lakše, i evo sto je danas nastalo u njegovoj maštovitoj radionici. Uvijek imati na umu da nisu svi isti, voditi se svojim osjećajem, biti uporan, puno raditi, nikad ne odustati. I dijete i njegov napredak uvijek porediti SAMO sa njim samim. Kakav je on danas u odnosu na jučer, u odnosu na prije mjesec dana, prije godinu dana" zaključila je Mikulić.

