Misica postala hit na društvenim mrežama, ljudi se valjaju od smijeha zbog njezinog predstavljanja

Iako se već godinama izbori ljepote bore da vrate izgubljeni stari sjaj ovih se dana izbor za Miss Universe iz 2018. godine ovih se dana ponovno našao u fokusu javnosti. I to zbog predstavnice Francuske Eve Colas koja je izazvala salve smijeha na društvenim mrežama načinom na koji je izrekla ime svoje države tijekom predstavljanja na pozornici. Snimka predstavljanja osvanula je na Tik Toku i Twitteru i mnoge zabavila. Naime, dok ostale djevojke snažno uzvikuju ime svoje države francuskoj predstavnici puknuo je glas i mnoge i neke preplašio, a druge dobro nasmijao.

- Nisam znao da još uvijek postoji natjecanje za Miss, ali kako Francuskinja predstavlja sebe gledao sam pola sata - glasi komentar jednog korisnika koji je urnebesnu snimku objavio na Twitteru. Video je do sada prikupio desetke milijune pregleda i mnoštvo komentara. "Ovo je urnebesno", "Toliko sam čekala da dođe do Francuske, ali na kraju se isplatilo", "Pogledala sam ovo milijun puta", "Zašto ona grakće?", samo su neki od komentara ispod snimke.

I didn't know Miss World was a thing still, but I've been watching how the French woman introduces herself for about half an hour pic.twitter.com/Cumd2LJIN0