Miša Grof otkrio da kupuje novu kuću u Hrvatskoj i progovorio o Nikolini: 'Pomoći ću joj naći posao'

Otac pokojnog Vidoja Ristovića, Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, nedavno je kratko boravio u Zagrebu, a sada je medijima otkrio pravi razlog svog dolaska, a progovorio je i o snahi Nikolini Ristović (46).

- Nisam išao angažirati odvjetnika oko imovine, nego imam odvjetnika u Zagrebu. S Nikolinom nisam u nikakvom imovinskom sporu, pobogu. Da se imovina dijeli, tko vam je to rekao? To su dezinformacije. Ja, naime, kupujem kuću u Opatiji - rekao je Miša Grof za 24 sata. - Nisam posjetio Vidojevo društvo kad sam bio u Zagrebu, pa on se tamo družio s ljudima koje je preko mene upoznao - dodao je Miša Grof.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell Otkrio je i u kakvom je odnosu trenutno s Nikolinom Ristović. Kako kaže, on i Nikolina se redovno čuju, ali zadnjih nekoliko dana nisu bili u kontaktu. Navodno se Nikolina zbog velikog kredita, koji su digli ona i Vidoje za kuću u Zagrebu, 'bacila' u potragu za novim poslom, no Miša o tome nije imao nikakvih saznanja. - Ako bude opet tražila posao, pomoći ću joj. Nisam ni znao da traži posao - zaključio je Grof koji se već tjednima javno prepucava sa svojom snahom.

Nikolina je tome odlučila stati na kraj pa je cijeli slučaj predala odvjetnicima, a preko odvjetnika Silvija Hrastea potvrđeno je za RTL Exkluziv da je uz ostale postupke koji su pokrenuti i u Hrvatskoj i u Srbiji, pokrenuta i kaznena prijava protiv Viktora Ristovića zbog kaznenog djela nasilja u obitelji. Ona je sastavljena uz pomoć srpskog odvjetničkog ureda Popović. Viktor Ristović, kako je sam izjavio, također se učestalo sastaje sa svojim odvjetnicima kako bi osigurao sve umjetnine koje posjeduje, a to sasvim sigurno ima veze i s najvažnijim postupkom koji je već pokrenut u Srbiji – ostavinskom raspravom.

