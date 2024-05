Mira podijelila ekipu kao nitko dosad! Dvije desetke i dvije šestice: 'Nisam ga mogla jesti'

Željana i Martin udijelili su joj desetke, no Kristijana je Miri dala svega sedam bodova. Od Ante je dobila šest bodova - 'kruščići su žilavi, riba mi se nije svidjela, ali cijenim trud'. „Fiš je bio preljut, nisam ga mogla pojesti“, objasnila je, pak, sedmicu Kristijana.

Pripravu večere Mira je započela predjelom 'Iš'o medo u dućan'. "Zanimljivo ime, Mira nas je poslala u dućan i rekla da neće ništa skuhati pa je medo možda stvarno bio u dućanu", komentirao je Martin kroz smijeh. Uskoro je Mira objasnila da je predjelo mješavina svega i svačega. Uz punjeno tijesto, spravila je i punjena jaja. Nakon predjela, bacila se Mira na glavno jelo 'Zagrabio u Crveno more'. "To je zbog ljute paprike crveno, to je šaran s paprikom", ocijenila je Kristijana. "Ma fiš, garant", dodao je Ante. U pripravi glavnog jela pomogla je Miri i njezina kći Lucija, koja je i sama sudjelovala u 'Večeri za 5', ali i showu 'Ljubav je na selu'. Za kraj, stigao je i desert 'Ubola ga pčela'. "Da ne bi ona nama stavila čačkalice u tortu", zapitao se Ante u šali. Nitko od kandidata nije mogao prokljuviti što će biti za desert, no onda je Mira otkrila da se radi o Medenoj piti. Za kraj, Mira se okrenula pripremi stola i aperitiva

Domaćica je ekipi ponudila tri vrste aperitiva - orahovicu, višnjevac i bisku. "Bila je vesela na dočeku, bilo je zanimljivo, srčano nas je dočekala bez treme, odlično", otkrila je Željana. "Bilo je opušteno i veselo", dodao je Martin. "Višnjevača je bila skroz dobra", otkrio je Ante. "Kao da nije bila dobro procijeđena, našla sam na ustima komad višnje, ali popila sam malo i dobro", zaključila je Kristijana.

Predjelo je potom stiglo na stol u vidu punjenih peciva i jaja. "Predjelo nije baš izgledalo dobro, punjenje je malo oksidiralo, a kruščići su bili skroz ok", jasan je bio Ante o predjelu. "Kruščići su bili suhi, kao da su puno odstajali, jaja su bila bolja", dodao je Martin. Nakon predjela, stigao je šaran.

Glavno jelo stiglo je pred ekipu naviknutu na morsku ribu. "Činilo mi se da sam dobila najmanji komad, ali za izgled - lijepo je servirala, ne može se to bolje od tog. Meni je bilo fenomenalno, mekano, sočno, ljutina, baš čista desetka", komentirala je izgled glavnog jela Željana. "Volim ljuto, nije mi bilo toliko ljuto, tjestenina je bila dobra, ali riba mi se nije svidjela", dodao je Ante. "Nije mi odgovaralo", zaključila je Kristijana. "Izgleda mi kao da je u juhu usula ljute paprike, nije to onaj puni osjećaj kada jedete, u Slavoniji se ti ukusu prelijevaju i miješaju jedni s drugima", rekao je, pak, Martin.

Nakon glavnog jela, Mira je pred ekipu donijela desert - 'Medenu tortu'. "Stvarno mi se svidio desert", komentirao je Martin. "Super je", dodala je i Kristijana. Za kraj, udijelila je Mira ekipi i poklon - domaću višnjevaču koju je izradila njezina pokojna majka. "Fenomenalna je, nema alkohola puno, gospođo Mira hvala vam", komentirala je Željana. Stiglo je potom i iznenađenje za kraj - KUD 'Branimir 888' - Muć. "Top je bilo iznenađenje", komentirala je Kristijana. Ekipa je pohvalila Mirino iznenađenje i tako zadovoljno zaključila dobru večeru u Donjem Muću.

