Minea otkrila kako je izgubila 23 kg i kojih namirnica se odrekla: 'Prva dva mjeseca sam mislila da ću umrijeti...'

Pjevačica i voditeljice, te članica žirija prošle sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" Renata Končić Minea na Instagramu redovito dobiva pohvale za svoj senzacionalni izgled i njezini obožavatelji primjećuju kako izgleda bolje nego ikada. Pjevačica je u novom razgovoru otkrila kako je došla do ovog rezultata i ispričala je kojih namirnica se odrekla kako bi postigla ovakav izgled te koliko je kilograma izgubila u zadnje dvije godine.

- Izbacila sam kruh, tijesto, masno, slatko... Sla­­­tkiši su mi, uz pekarske proizvode, bili najveći porok. Veliku čokoladu bih pojela u jednom danu. Prestrašno. A onda sam si sama napravila jelovnik za prvih mjesec dana, jer disciplina i samokontrola su najbitniji. Tijekom prva dva mjeseca sam mislila da ću umrijeti od muke. Bilo je teških dana, kad mi je došlo da odustanem, no imala sam cilj. Tvrdoglava sam i kad nešto odlučim, idem do kraja - ispričala je u intervju koji je dala za časopis Gloriju. Ispričala je kako je slatkiše zamijenila voćem i svaku put kada bi joj se javila želja za slatkim posezala je za voćem, te je u jelovnik uvela i namirnice poput prosa i kus-kusa.

- U sedam-osam mjeseci sam skinula deset kilograma. Nitko to nije primijetio dok jednog dana u siječnju na posao nisam došla u uskim trapericama - tada su krenuli komplimenti koji su me podigli. Po­­raslo mi je samopouzdanje i shvatila sam da se is­­platilo. Uz podršku i ohrabrenje sam u dvije godine skinula 23 kilograma. Došla sam do 60 kilograma i gotovo tri godine održavam tu kilažu. Borba je, ali s vremenom postane stil života - otkrila je pjevačica i voditeljica. Uvela je promjene koje su dale rezultat i za razliku od prije sada ima više manjih obroka u danu i ne uskrati si pizzu ili sličan obrok, ali onda sljedećih dana pripazi dodatno na prehranu.

U intervju koji je u travnju dala za Večernji list godila je o komentarima o svom izgledu i odgovorila na pitanje osjeća li neki pritisak u vezi s time kako mora mnogo raditi na sebi zbog posla kojim se bavi?

- Ovaj posao koji radim donosi mnogo odgovornosti i odricanja. Svjesna sam da je fizički izgled u prvome planu. Uvijek sam se trudila raditi na sebi, prvo iznutra, jer kažu da se vidi i izvana kad je čovjek zadovoljan sa sobom iznutra. Znam svoje prednosti i mane, godinama sam učila o sebi i o svojem tijelu i apsolutno znam što mi danas odgovara, a što ne, i tako sam prilagodila sebi život. Promijenila sam s godinama, moram priznati, pristup životu i navike. Živim zdravije, vježbam, jednostavno radim sve da bih održala svoj izgled. Mislim, televizija je medij koji traži da se njegujete, izgledate lijepo i radite na sebi. Prihvatila sam to ozbiljno. U jednom trenutku, kad sam pustila malo konce iz svojih ruku prije dvije i pol godine, shvatila sam da je vrijeme da povučem ručnu i dovedem se u red. Odlučila sam uvesti neke promjene u život po pitanju prehrane i same sebe i življenja općenito, a pomoglo mi je to što sam ustrajna i tvrdoglava po prirodi i uspjela sam. Ali najbitnije je da budete sretni i zadovoljni iznutra kako bi bilo rezultata koji se vide izvana. - rekla nam je tada Minea.