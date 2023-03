Milko otvoreno progovorio o Radi i Mandi: 'Ne volim takve žene, Manda se naljutila bez razloga'

Prvi spojevi su se nastavili u nedavno prikazanom nastavku showa "Ljubav je na selu" i za neke od kandidata zabava upoznavanja nije išla u smjeru koji su priželjkivali, a najviše je to osjetio farmer Milan zvani Milko. Milko je umirovljenik iz Šibenika, kojeg su gledatelji već upoznali u RTL-ovim kulinarskim showovima 'Večera za 5 na selu', ali i u 'Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!'. Temperamentan, bez dlake na jeziku, živopisan i šaljiv, ovaj umirovljeni 'Casanova' obožava biti u centru pažnje, a kaže da je uvijek okružen lijepim ženama i nekoć je bio pravi srcolomac. Međutim, njegov način osvajanja nije baš bio uspješan u emisiji upoznavanja s kandidatkinjama koje su mu već pri tom prvom susretu dosta toga zamjerile. Ponajviše Rada koju je na kraju izbacio.

Sada je otkrio zašto je to učinio.

- Rada nije moj tip žene. Glasna je i želi uporno doći do izražaja, a ja to ne volim kod žena. Druge kandidatkinje su mi se svidjele više i ne bi bilo u redu od mene da sam neku od njih izbacio pa je zato ispala ona - rekao je za RTL.hr.

Dodao je i da ne vidi ništa loše u tome što je popričao s kandidatkinjama drugih farmera i gledao ih.

- Gledajte, zašto ne bih mogao pogledati drugu ženu. To ne znači ništa loše. Družio sam se sa svojim kandidatkinjama, ali popričao sam malo i s drugima, sve prijateljski. To što su moje kandidatkinje shvatile krivo, to je do njih, ne do mene.

Manda se posebno naljutila, a Milko kaže da je preuveličala situaciju i naljutila se bez razloga.

- Manda je malo preuveličala cijelu situaciji i naljutila se bez razloga. Jesmo, riješili smo to dan nakon, lijepo smo popričali i sad je atmosfera opet ugodna.

Rada je, inače, jasno rekla što joj je najviše zasmetalo kod Milka tijekom zabave.

- Plesao je s drugim ženama, dirao ih po kosi, a nas kao da ni ne vidi. - rekla je Rada kojoj je smetalo što se Milko družio s kandidatkinjama drugih farmera. - On sam ne zna što hoće. Nije htio plesati sa mnom, dao mi je košaricu, to je za mene bilo poniženje - izjavila je Rada, a s njezinim razmišljanjem složile su se i ostale Milanove kandidatkinje koje su rekle kako je plesao i s Vanjom i s Paulinom, kandidatkinjama koje uopće nisu njegove. Nakon što ju je Milko odbio za ples dok je s drugima natjecateljicama plesao Rada je rekla: - To je za mene bilo poniženje, ustala sam i otišla od stola.

I Manda i Silvana su se složile da se Milko nije lijepo ponašao prema njima na zabavi. - Sve žene koje je odabrao nije doživljavao, nego se preselio u drugo društvo i naravno da mi je to išlo na živce - rekla je Manda. Već u emisiji upoznavanja Milko je morao odlučiti koja natjecateljica ide kući, a on je odlučio kako s njima na farmu neće ići Rada. - Žao mi je što ti moraš reći da napuštaš ovaj naš svijet, bit ćemo ti zahvalni - rekao je Milko. - Ovaj svijet ne napuštam, još sam živa, ali napuštam tebe - rekla je Rada kojoj nije teško palo što je Milko odabrao baš nju.

