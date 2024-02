Miljenko Cvitković: 'Volim radio, ljude koji rade na radiju i drago mi je zbog svih nominiranih'

Miljenko Cvitković Minja godinama je bio prepoznatljivi glas na Radiju 101, a prije 13 godina prešao je na Radio Sljeme, gdje vodi emisiju "Kaj vas žulja" i javlja se s terena. To su i razlozi zbog kojih je ove godine nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji radijske osobe godine.

Je li vas iznenadila nominacija za Večernjakovu ružu, tko vam je prvi javio da ste nominirani?

Nije me iznenadilo, kao što me ne bi iznenadilo i da nisam nominiran. Budući da nas s HRT-a predlaže naša kuća, da sam među nominiranima javila mi je glavna urednica HR-a Elijana Čandrlić, a kad je žiri obavio svoje i vi ste objavili, ja sam pročitao. "Vrag" su te nagrade. Ako ih čovjek negdje u glavi ne posloži na pravu policu, mogu ga preuzeti i onda radiš zbog nje, a trebalo bi raditi zbog slušatelja. Stoga mi je nominacija draga, veselim joj se i guštam u njoj, pa kasnije što bude. A Ruži se svakako nadam, to je ljudski.

Što mislite o ostalim nominiranima u vašoj kategoriji? Tko vam je favorit?

Oni su razlog što se Ruži nadam. Mislim da nitko neće osvojiti nagradu nezasluženo. Drago mi je vidjeti da su u igri Renata, Danijel i Matko, s kojima sam radio. Znam koliko su dobri. Kristinu i Dinka slabije poznajem i manje sam ih slušao, ali i za njih vrijedi isto. Volim radio, ljude koji rade na radiju i drago mi je zbog svih nominiranih. Nadam se da razumiju da je i sama nominacija za Večernjakovu ružu odlično postignuće. Poruka svima njima – samo se držite radija.

U emisiji "Kaj vas žulja" često rješavate probleme slušatelja. Možete li izdvojiti neke probleme koji su vam posebno ostali u pamćenju?

Znate li koja je frka kad izgubite ključeve? Strašna. Kad vam odluta pas ili mačka, odleti tigrasta papiga? Drama. Kad vam u ulici zvone šahtovi pod kotačima automobila, nema ulične rasvjete, kad nema nadstrešnice na autobusnom stajalištu? Kataklizma. Kad vam ne odvoze biootpad, kad vam žele naplatiti već plaćeni račun, kad vam mirovina kasni? A to je samo dio problema koje pokušavamo pomoći riješiti našim slušateljima. Kažem pokušavamo, jer to rade sve kolegice i kolege u redakciji, tako da ne mogu izdvojiti neke od riješenih problema, kao što ih ni ne rješavam sam, pa je moja nominacija zapravo i njihova.

U programu se javljate i s terena, sigurno je i tu bilo anegdota.

Naravno da je. Znam biti, blago rečeno, brzoplet u poslu. Dok dogovaram temu i sugovornika švrakam po papiru jer sam brži nego za kompjutorom. I budući da poslije ne prepoznajem vlastiti rukopis, drugo jutro tražim sugovornika po Vukovarskoj ulici, a on me i čeka u Vukovarskoj ulici. Samo što sam ja u Ulici grada Vukovara blizu Trešnjevačkog placa, a sugovornik je u Vukovarskoj ulici u Bestovju. Svaki je dan nešto. Zato radio i jest najbolji.

Izdvojite nam i neki gaf koji vam se dogodio u eteru.

Klasični gaf dogodio se nekoliko tjedana nakon dolaska na Radio Sljeme, kad sam u eteru pozdravio slušatelje Radija 101. Onda sam, možda nekoliko mjeseci kasnije, radio noćne vijesti. Nisam znao iz kojeg se studija emitiraju, rastrčao sam se po hodnicima k'o muha bez glave. I kad sam konačno pogodio studio, zadihan sam, vijesti koje traju tri minute, čitao skoro 10, boreći se za zrak. Kolege u režiji mislili su da imam lagani moždani. Kad sam došao do zraka, krenuo je smijeh... Ma užas.

Radio Sljeme lani je proslavilo 70. rođendan. Koja je po vašem mišljenju tajna uspjeha te zagrebačke postaje koja je odoljela konkurenciji modernih formatiranih postaja?

Mislim da smo mi na Radiju Sljeme takoreći modernije formatirani od njih. Iako 'format' i 'moderno' jedno s drugim nikako ne pašu. Sedamdeset godina ne možeš opstati na ovoj razini, a to je odlična slušanost, ako nisi dosljedan. Prvo – imamo odličnu glazbu. O ljudima sam već rekao. I slušatelji svakog trenutka točno znaju što od nas očekivati. Znaju da znamo koliko je sati, kakva je prognoza, gdje je u gradu gužva, što planira gradska uprava, kako idu radovi ovdje ili ondje, što moraju glede ovoga ili onoga. Isto tako znaju da nas, ako imaju pitanje u vezi s Gradom, uvijek mogu nazvati. I mi ćemo, bilo odmah, bilo za dan, dva, pet ili dva tjedna, isporučiti odgovor, uputu ili ćemo u procesu inicirati rješavanje problema. Dakle, tajna je u tome da – nema tajne.

Koji su vam daljnji planovi u karijeri, imate li ideja za nove emisije?

Ha ha ha... nemam nikakvih planova i, iskreno, ne sjećam se da sam ih ikad imao. Velim vam da su Radio Sljeme i HR općenito puni kreativaca. Ja se samo naslonim na njih. Za sada su mi emisije Partytura, Ono nešto, Kolnički trač i U trendingu na HR 1 sasvim dovoljne. Jedino mi se čini da čovjek s godinama voli početi pametovati. Tako da se ja tu negdje vidim, kako pametujem nekim mladim pametnjakovićima što je u njihovim idejama dobro, a što ne, kako bi trebalo ovo, a što s onim.

Dolazite li na dodjelu Večernjakove ruže i tko će vam biti pratnja?

Dolazim, naravno. Stižem u pratnji supruge Jasne, a nadam se da će nam se i kćeri Iva i Lana uspjeti pridružiti. Baš se veselim. Neovisno o ishodu.

